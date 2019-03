Powrót chorób z przeszłości Lekarze alarmują, Kiedyś te choroby zbierały śmiertelne żniwo. Po wielu latach ludzkość odkryła na nie lekarstwa. Dzisiaj wracają ze zdwojoną siłą. Szkarlatyna, krztusiec i dna moczanowa znów stały się zagrożeniem. W ciągu ostatniej dekady ilość zachorowań na szkarlatynę wzrosła o ponad 200 proc. Największe żniwo choroba zbierała na początku minionego wieku. Może rozwinąć się w wyniki zakażenia paciorkowcami i wywoływać objawy takie, jak ból gardła, gorączka, bóle głowy, obrzęk węzłów chłonnych. Lawinowo wzrasta również ilość zachorować na takie przypadki jak krztusiec i dna moczanowa, popularnie zwana podagrą. – Choroby wiktoriańskie szaleją dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Nasze społeczeństwo jest w coraz gorszej kondycji, co oznacza, że umierają coraz młodsi. Po raz drugi z rzędu nasze wskaźniki umieralności niemowląt uległy pogorszeniu, co oznacza, że najsłabsze dzieci mają mniejszą szansę na przeżycie niż w Europie Zachodniej – powiedział Jonathan Ashworth, sekretarz ds. Zdrowia i opieki społecznej z NHS. Na podstawie doniesień prasowych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.