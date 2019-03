Prałat Jankowski traci przywileje Prałat Henryk Jankowski nie jest już Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska. Stracił też swój skwer, a jego pomnik został przeznaczony do rozbiórki. Takie decyzja podjęła Rada Miasta Gdańska. Rada Miasta Gdańska pozbawiła w czwartek ks. prałata Henryka Jankowskiego tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie podczas sesji Rady Miasta głosowało 19 radnych, wybranych z ramienia Koalicji Obywatelskiej i klubu Wszystko dla Gdańska. Wstrzymało się od głosu 2 radnych, przeciwko był jeden. Radni PiS nie brali udziału w głosowaniu. Uchwała Rady weszła w życie z dniem podjęcia. – W związku pojawiającymi się nowymi i nieznanymi informacjami dotyczącymi życiorysu ks. Henryka Jankowskiego, które rzucają nowe światło na jego niektуre czyny i zachowania – Rada Miasta Gdańska utraciła zaufanie do nieskazitelnej opinii o postaci Honorowego Obywatela Miasta Gdańska i postanawia tytułu tego go pozbawić – głosi uzasadnienie uchwały, złożonej przez klub Koalicji Obywatelskiej. – Przed głosowaniami głos zabrała Dulkiewicz. – Stoimy w bardzo trudnym momencie – powiedziała, dodając, że sprawa księdza Henryka Jankowskiego jest “niełatwa dla wielu z nas i bolesna”. – Dla mnie bolesna także jako matki, matki 11-letniej córki. Kiedy myślimy o możliwej krzywdzie dzieci, jest czymś dla nas bardzo jasnym, że zawsze trzeba stawać po stronie ofiar, ale tutaj nie mamy jednoznaczności. Naprawdę, mimo apeli pana prezydenta Adamowicza, apeli wielu środowisk, organizacji prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy, bo główny zainteresowany nie żyje – powiedziała Dulkiewicz. – Apele o powołanie komisji, komisji kościelnej, komisji mieszanej padają z różnych stron. Ja jako prezydent miasta nie mam narzędzi komisji śledczej czy jakiejkolwiek innej, by tę sprawę wyjaśnić. To państwo radni dzisiaj stoicie przed decyzją, to państwo radni od grudnia zajmujecie się tym tematem. Dziś przychodzi taki moment, że należy podjąć ostateczną decyzję – powiedziała. Przypomniała, że z wykształcenia jest prawnikiem i „bardzo bliska jest jej zasada domniemania niewinności”. – Ale widząc poziom emocji, widząc to, do czego nieodpowiedzialne podgrzewanie emocji przez różnych ludzi doprowadza, pewnie decyzja może być tylko jedna – powiedziała Dulkiewicz, dodając, że w sprawie księdza Henryka Jankowskiego otrzymuje bardzo dużo korespondencji, listów od gdańszczan i nie tylko. Zacytowała słowa papieża Franciszka z 28 grudnia 2018 roku: – Także dzisiaj są liczni, namaszczeni przez Pana, którzy nadużywają słabych, dopuszczają się obrzydliwości i dalej sprawują posługę. – Dziś stoicie państwo przed decyzją historyczną, ale decyzją niełatwą. Rozważaliście różne racje. 