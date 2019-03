Premiera “Listów do miłości”, nowej płyty Ani Cyzon – JUŻ DZISIAJ!

1 marca w Centrum Jana Pawła II Ania Cyzon zaprezentuje swoją kolejną płytę “Letters to Love”.

Małgorzata P. Bonikowska: Aniu, opowiedz o swojej płycie, o której teraz jest bardzo głośno i której premiera odbędzie się 1 marca w Centrum Jana Pawła II w Mississaudze.

Anna Cyzon:Płyta jeszcze nie jest wydana i nie pojawi się na iTunes czy Spotify do 1 marca, ale koncert będzie prezentacją piosenek z tej nowej płyty, i nie tylko. Praca nad płytą zajęła mi około roku – tak naprawdę zaczęłam pracę nad nią we wrześniu 2017. Byłam w Polsce przez 4 miesiące i kiedy wróciłam, moja najlepsza koleżanka w Warszawie, która jest projektantką mody Kamila Zielińska, miała pokaz Słowacji i szukała do niego muzyki. To była moja pierwsza inspiracja żeby powrócić do studia. Nagrywałam w Polsce, ale nie tutaj przez ostatnich kilka lat. W Toronto ostatnie moje nagrania wydałam w 2013 r. W studio “The Hive” na King St. E. spotkałam Jamesa, który przy moich poprzednich nagraniach oraz koncertach grał na basie i który teraz był producentem “La Flamme”. Zaczęliśmy nagrywać ale jeszcze wtedy nie mieliśmy wyobrażenia, że wyjdzie z tego cała płyta. To się stało tak organicznie. I zaczęłam czuć po każdej sesji w studio, że to są rzeczy we mnie, które muszę z wyśpiewać. I tak te moje emocje zaczęły tworzyć kolejne piosenki. W 2018 roku powstała piosenka “Letters to love” i później zapadła decyzja, że będzie płyta, zbiór piosenek o moim związku, jakby muzyczne kartki z mojego pamiętnika. Piosenki te były jakby moimi listami do miłości i dotyczyły związku, który przeżywał, jak to związki, różne etapy. Mam nadzieję że słuchacze znajdą kawałek siebie w tych tekstach i w tej muzyce bo każdy ma swoje personalne, sercowe sprawy, więc miejmy nadzieję że będzie to jakaś forma terapii, inspiracji i nadziei, że miłość wygrywa w końcu.

M.P.B.: Ile jest piosenek na płycie?

A.C.: 14. Ale mam jeszcze pomysł na wydanie albumu polskich piosenek, które nagrałam przez ostatnie lata – z Mariuszem Michalakiem i Krzysztofem Łysiakiem jako zespół “D/vision”, a teraz pod swoim imieniem “Anna Cyzon” – Burz i Buduj”, bo na YouTube są różne utwory (np “Rozwiej się”, “Nigdy nie będę twoja”), ale nie ma na iTunes ani Spotify całości. Chcę aby znalazło się tam te 10 piosenek, które nagrałam z zespołem. Zespół już niestety nie istnieje, ale to z tymi piosenkami przez ostatnie parę lat pracowałam i występowałam w Polsce. Trzy główne piosenki (“Zabierz mnie stąd”, “Zapalasz mnie” i “Nigdy nie będę twoja”) mają też wersje angielskie i do wszystkich trzech zostały nagrane teledyski przez Toma Antosa.

M.P.B.: Czy te wszystke piosenki, o których rozmawiamy, to Twoje kompozycje?

A.C.: Tak, ja piszę teksty i muzykę. W utworach z Polski byli Mariusz i Krzysiek, czyli mój zespół D/vision więc stworzyliśmy muzykę i teksty wspólnie. W Letters to Love to są przede wszystkim moje kompozycje i moje teksty, z małymi wyjątkami.

M.P.B.: Czyli na koncercie 1 marca usłyszymy wszystkie 14 piosenek, które wejdą na tę najnowszą płytę?

A.C.: Jeszcze nie jestem do końca przekonana, bo niektóre piosenki są wolne i bardziej nadają się do słuchania, a nie chciałabym zanudzić mojej publiczności balladami – chcę żeby ludzie mogli wstać i potańczyć do różnych utworów, które pamiętają z dawniejszych czasów. Część pierwsza koncertu będzie bardziej skierowana na zawartość mojej nowej płyty, a w drugiej zaśpiewam może starsze piosenki, które mam nadzieję ludzie będą rozpoznawać.

M.P.B.: Powiedz jak widzisz swoją karierę na chwilę obecną?

A.C.: Widzę to wszystko bardzo pozytywnie. Wydarzyło się coś bardzo ważnego – moja piosenka “Chloe and Red”, która jest na płycie “Letters to Love” została zakupiona do filmu “Lucky Day” Rogera Avery’ego, który dostał Oscara za scenariusz do słynnego filmu Tarantino “Pulp Fiction”. On jest właśnie scenarzystą i reżyserem filmu “Lucky Day”, do którego wzięto mmoją piosenkę. Stało się to dzięki mojemu przyjacielowi, i producentowi filmu, Samuelowi Hadida, który bardzo wierzył we mnie jako artystkę i w ten utwór. Niestety, niedawno zmarł, ale zrobił faktycznie wszystko aby moja piosenka trafiła do tego filmu. Wypuszczenie filmu na rynek będzie nieco opóźnione ze względu na komplikacje formalne związane z jego śmiercią, ale myślę, że film ukaże się w tym roku. To bardzo duży sukces dla mnie, że moja piosenka trafi do filmu, który będzie grany w kinach na całym świecie. Myślę, że to poważny krok w kierunku sukcesu komercyjnego, do którego dążę.

M.P.B.: Czy na koncert będziesz też zapraszała kanadyjskich przyjaciół czy planujesz jeszcze jakiś inny dla społeczności kanadyjskiej?

A.C.: Oczywiście zaproszę najbliższych przyjaciół ale wiele osób może nie pojechać do Mississaugi z centrum Toronto ze względu na odległość. Jest to jednak dla mnie ważne, żeby premiera płyty odbyła się tam, bo Polonia jest bliska memu sercu, podobnie jak Polacy w Polsce i na całym świecie. Będę miała zawsze wielki sentyment do moich polskich fanów – tak jest od czasu Eurowizji 2010, kiedy moja piosenka zajęła 2. Miejsce. Mam wspaniałą rzeszę lojalnych fanów. Dlatego ma dla mnie głęboki sens, że właśnie koncert inauguracyjne mojej płyty będzie dla Polonii. Gdzie to dalej pójdzie to już nie w moich rękach. Być może pojadę do Polski z tą płytą – bardzo bym chciała Ale także chętnie zaprezentuję ją na amerykańskim rynku, co być może okaże się możliwe po tym kiedy film “Lucky Day” z moją piosenką pojawi się na rynku i zaczną się powoli otwierać drzwi do komercyjnego sukcesu żeby piosenki moje pojawiały się w radio. Nie jestem nastawiona na to żeby tworzyć komercyjne przeboje – jak idę do studia to zależy mi na tym żeby nagrać coś, co jest autentyczne i bliskie moim emocjom. Nie chodzi o to aby kopiować np. format hitów wielkich wykonawców, ale aby tworzyć coś co jest prawdziwe i co w jakiś sposób dotyka serc słuchaczy. Może to droga dłuższa i trudniejsza ale bardziej autentyczna i dająca większą satysfakcję. Jeżeli zajmie to jeszcze trochę czasu to trudno. Pod warunkiem, że tworzenie jest wynikiem pasji nie mam nic przeciwko temu bo to się najbardziej liczy. Ale na pewno chciałabym odnieść sukces w radiu i na większych scenach. Myślę, że 2019 to rok, w którym każdy powinien stanąć sam przed sobą i powiedzieć sobie bez żadnych wątpliwości: “Jesteś warty/warta tego. Należy ci się sukces i szczęście”.

M.P.B.: Czekamy z niecierpliwością na koncert i za płytę. A naszych Czytelników serdecznie zachęcamy do wybrania się na tę wyjątkową imprezę.

