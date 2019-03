Putin: nasz kontrwywiad zdemaskował setki agentów obcych służb W 2018 roku staraniami rosyjskiego kontrwywiadu przerwano działalność 129 kadrowych pracowników obcych służb specjalnych i 465 agentów tych służb – oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin. Podkreślił, że obce wywiady nasiliły aktywność. Na posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Putin powiedział, że obce wywiady “wszelkimi drogami” usiłowały uzyskać dostęp do tajnych danych o charakterze politycznym, gospodarczym i naukowym. Ocenił, że rosyjski kontrwywiad działał w 2018 roku “efektywnie i ofensywnie”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

