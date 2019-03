Rak woli wysokich. Dlaczego? Osoby wysokie są bardziej narażone na nowotwory – informuje pismo ”Proceedings of The Royal Society B” – najprawdopodobniej z powodu większej liczby komórek w organizmie. Prof. Leonard Nunney z University of California w Riverside przeanalizował dane z kilku wcześniejszych badań dotyczących osób, u których wykryto nowotwory. Każde z nich obejmowało ponad 10 tys. pacjentów – zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a jedno – Million Women Study – milion kobiet z Wielkiej Brytanii, USA, Korei Południowej, Austrii, Norwegii i Szwecji. Jak się okazało, ryzyko rozwoju nowotworu rosło o 10 proc. na każde 10 centymetrów wzrostu powyżej średniej (średnia dla kobiet wyniosła 162 cm, a w przypadku mężczyzn – 175 cm). Zjawisko było bardziej nasilone w przypadku kobiet – na każde 10 centymetrów przypadał w ich przypadku wzrost zagrożenia o 12 proc., gdy w przypadku mężczyzn – o 9 proc. Wcześniejsze symulacje na modelach dały podobne wyniki – 13 proc. w przypadku kobiet i 11 proc. dla mężczyzn. Tego rodzaju zależność zaobserwowano w przypadku 18 z 23 badanych nowotworów. Jako przyczynę autorzy wskazują większą u wysokich osób liczbę komórek, która wiąże się z większą liczbą potencjalnie prowadzących do rozwoju nowotworów mutacji. Przy okazji zaobserwowany został szczególnie wyraźny związek pomiędzy wzrostem a czerniakiem, złośliwym nowotworem skóry. Prawdopodobnie wynika on z działania hormonu wzrostu, który nasila podziały komórek. Z nowotworów specyficznych dla płci rak szyjki macicy nie wydawał się mieć związku ze wzrostem. Jak podkreślają autorzy, wysoki wzrost zwiększa zagrożenie nowotworami bardzo nieznacznie w porównaniu z czynnikami takimi jak palenie, zaś najlepszą ochroną przed nowotworami jest zdrowy styl życia. Z drugiej strony wcześniejsze badania wiążą wysoki wzrost między innymi z niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę czy choroby serca. Wysocy mają zarazem statystycznie wyższe zarobki. W ich przypadku większe jest też prawdopodobieństwo zostania przywódcą państwa. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

