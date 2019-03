REKORDOWE wyniki WOŚP Znamy wynik 27. Finału WOŚP! To wielki rekord i ogromna radość! O 25 mln więcej niż rok temu!!! Oto komunikat WOŚP: Dzięki wielkim sercom Polaków udało nam się zebrać: 175 938 717,56 PLN Nawet przez chwilę nie zastanawialiśmy się nad wyborem miejsca ogłoszenia wyniku zbiórki 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pragniemy, aby wszyscy, którzy grali z Orkiestrą w Polsce i nasi rodacy na całym świecie poczuli jej ogromną siłę jednoczenia i pomoc, jaką potrafi nieść nam wszystkim w miejscu, gdzie słowo solidarność kilka dekad temu nabrało tak ogromnego dla Polski, Europy i całego świata znaczenia. Chcemy także głośno mówić o tym, że Orkiestra nadal będzie grać, zapraszając do siebie wszystkich ludzi dobrej woli. Bawiąc się i ucząc jak nawzajem sobie pomagać – powiedział Jurek Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP podczas ogłoszenia w Gdańsku wyniku zbiórki 27. Finału. 13 stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W akcję zaangażowało się 1700 sztabów w Polsce oraz w kilkudziesięciu miejscach na świecie. Kwestę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy. Darczyńcy WOŚP otrzymali 35 mln serduszek. W całej ogromnej masie fantastycznych zdarzeń Finał WOŚP był obrazem pięknego społeczeństwa obywatelskiego. Na kwotę zebraną w Finale WOŚP złożyły się zbiórka publiczna (87 045 213,67 PLN), pozostałe darowizny przekazane na cel akcji przede wszystkim poprzez kanały elektroniczne (88 893 503,89 PLN), oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom (989 916,77 PLN). Celem zbiórki 27. Finału WOŚP było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki wysokospecjalistyczne, które diagnozują i udzielają pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić podniesienie standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy. W “Gazecie” o WOŚP Polacy ufają najbardziej WOŚP Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

