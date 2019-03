Relacja z 25. gali wręczenia Fryderyków Dawid Podsiadło po raz kolejny wielkim wygranym nagród Akademii Fonograficznej – Fryderyków. Wokalista doceniony został w trzech kategoriach, a jego album “Małomiasteczkowy” otrzymał także nagrodę za najlepszą oprawę graficzną. Dawid Podsiadło, który na koncie miał dotychczas sześć statuetek, powrócił w zeszłym roku do studia i wydał trzeci album, “Małomiasteczkowy”. Podczas sobotniej 25. gali rozdania Fryderyków płyta została doceniona w kategoriach Album roku – pop oraz Najlepsza oprawa graficzna. Podsiadło i Bartosz Dziedzic zostali kompozytorami roku. Artysta został też autorem roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

