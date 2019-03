Równonoc wiosenna 2019 Równonoc wiosenna w 2019 roku przypada 20 marca. Data równonocy wiosennej oznacza nadejście astronomicznej wiosny. Równonoc wiosenna to moment, w którym Ziemia, podczas wędrówki wokół Słońca, przekracza punkt, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Dzięki temu zjawisku dzień i noc trwają równo po 12 godzin. Równonoc wiosenna na półkuli północnej ma miejsce 20 lub 21 marca. Po równonocy wiosennej każdy następny dzień jest dłuższy od poprzedniego. Dzieje się tak aż do przesilenia letniego. Równonoc wiosenna oznacza nadejście astronomicznej wiosny. W 2019 roku rozpocznie się ona w środę 20 marca o godzinie 22:58. Równonoc wiosenna jest zjawiskiem astronomicznym, którego data ulega niewielkim przesunięciom. Wiosna kalendarzowa zawsze rozpoczyna się 21 marca i ma istotne znaczenie w polskiej kulturze. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny topimy Marzannę, czyli kukłę symbolizującą zimę. Pierwszy dzień wiosny to również Dzień Wagarowicza. Właśnie wtedy w szkołach organizowane są specjalne zajęcia, a także wyjścia integracyjne. W Dzień Wagarowicza wielu uczniów decyduje się na wycieczkę do parku lub galerii handlowej zamiast uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach. Równonoc wiosenna stała się inspiracją do utworzenia Google Doodle. Google Doodle jest specjalną grafiką logo Google. Zmiana wyglądu strony głównej wyszukiwarki następuje z okazji ważnych świąt krajowych, wydarzeń astronomicznych, rocznic urodzin naukowców, pisarzy i innych ważnych postaci historycznych. 20 marca Google przygotował aż 6 grafik Google Doodle. Mieszkańcy północy półkuli widzą dziś Doodla z okazji równonocy wiosennej, a urzytkownicy z półkuli południowej świętują rónonoc jesienną. 20 marca widoczne są również grafiki upamiętniające nadejście nowego roku w kalendarzu perskim (Pakistan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan i Azerbejdżan), 112. rocznicę urodzin Gamil El Alaily (Maroko, Algieria, Libia, Egipt, Jordania, Irak, Oman), Wybory w Holandii oraz Święto Narodowe w Tunezji. Na postsfawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

