Rząd przygotowuje “plan B” na wypadek fiaska rozmów z nauczycielami Jeżeli rozmowy z nauczycielami do niczego nie doprowadzą, dopilnujemy żeby zaplanowane na czas strajku egzaminy się odbyły. Rząd przygotowuje “plan B” – powiedział w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Gowin został zapytany o zaplanowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli, który może zbiec się z kwietniowymi egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matur Zaznaczył, że rząd wciąż rozmawia z nauczycielami. – Natomiast jeżeli ta rozmowa do niczego nie doprowadzi, doprowadzimy do tego, żeby te egzaminy się odbyły. O tym mogę wszystkich rodziców i uczniów zapewnić – zastrzegł wicepremier. Zapowiedział, że rząd przygotowuje “plan B”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

