Skala współczesnego niewolnictwa jest zatrważająca

Co najmniej 40 milionów osób na świecie żyje w niewoli. Współcześnie liczba niewolników jest najwyższa w historii. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) zyski czerpane ze współczesnego niewolnictwa sięgają nawet 150 mld dol. rocznie.

– Myśl, że w XXI wieku może istnieć niewolnictwo, większości ludzi wydaje się absurdalna – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

W rzeczywistości jeszcze nigdy w historii nie było tylu niewolników. Dominika Kulczyk podkreśla, że ważne jest zarówno uzmysławianie ludziom skali problemu, jak i finansowe wspieranie walki ze współczesnym niewolnictwem, dzięki czemu coraz więcej ludzi odzyska wolność. To jest główny cel filmów dokumentalnych produkowanych przez Dominikę Kulczyk i Kulczyk Foundation we współpracy z CNN International.

– Na co dzień prawdopodobnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niewolnictwo istnieje. Od tego trzeba zacząć. Jego skala sięga ok. 40 mln ludzi, czyli tyle, co ludność całej Polski. Aż 71 proc. niewolników to kobiety i dziewczynki – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, agencji informacyjnej Newseria. – Nie chciałabym mieć poczucia, że jestem przemądrzałym mieszkańcem Europy, który wie lepiej, jak ratować dzieci z Jeziora Wolta w Ghanie, bo tego nie wiem. Głównym mianownikiem naszego pomagania jest wspieranie ludzi, aby byli w stanie zrobić pierwszy krok w mądry sposób, przy pomocy organizacji, które na miejscu prowadzą ich przez rzeczywistość i chcą zmieniać ich losy na lepsze – dodaje Dominika Kulczyk.

Pomoc ofiarom niewolnictwa wykracza poza wsparcie finansowe i obejmuje także kampanie i akcje, których celem jest zwiększenie świadomości ludzi w tej kwestii. Do tego rodzaju działań należy CNN Freedom Project, realizowany od 2011 roku przez amerykańską stację telewizyjną CNN. Reporterzy tego nadawcy, będący przedstawicielami tzw. impact journalism, czyli dziennikarstwa realnie zmieniającego otaczający nas świat, docierają do najdalszych miejsc na świecie, dokumentują przypadki współczesnego niewolnictwa i szukają skutecznych sposobów rozwiązania opisywanych problemów społecznych. W 2018 roku Dominika Kulczyk zainicjowała współpracę z amerykańską stacją, której pierwszym efektem jest film pt. „Troubled Waters” (pol. „Wzburzone wody”). Emitowany od 1 marca na antenie CNN International reportaż pokazuje dramat dzieci z Ghany sprzedanych do niewoli.

– CNN zaprosiło mnie do przyłączenia się do ich inicjatywy. Działam ze swoją fundacją w ponad 60 krajach i wspieram około 200 organizacji pozarządowych. Zdecydowałam, że mogę dzięki temu doświadczeniu pokazać prawdziwą historię, która może być niesłychanie przekonująca, by nagłaśniać temat niewolnictwa. Dlatego zaproponowałam CNN International realizację materiału z Ghany – relacjonuje Dominika Kulczyk.

Dominika Kulczyk ma nadzieję, że reportaże dotyczące walki ze współczesnym niewolnictwem będą w stanie wpłynąć na percepcję ludzi i skłonić ich do wsparcia potrzebujących. Podkreśla jednak, że praca przy tego rodzaju reportażach jest odpowiedzialna i wymaga dużego doświadczenia w przedstawianiu trudnych i bolesnych losów ich bohaterów.

– To są bardzo trudne historie i jeśli możemy przez fakt opowiadania o nich światu pomóc ludziom, to praca ta ma głębszy wymiar – uważa Dominika Kulczyk.

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. „Troubled Waters” odbył się 28 lutego w Londynie. Wydarzenie połączone było z dyskusją, w której wzięła udział wnuczka królowej Elżbiety II – księżniczka Eugenia.

