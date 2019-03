Sondaż nie po myśli PiS “Czy akceptujesz możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne?” – takie pytanie zadało TVP Info w sondzie do programu “Strefa Starcia”. Wynik: 53 proc. odpowiedziało “tak”, 47 proc. – “nie”. Wyniki ankiety miały być pokazane w niedzielnym programie. Sondę jednak skasowano. “Strefa Starcia” to program TVP Info emitowany w niedzielne wieczory. Prowadzi go Michał Adamczyk. Na Twitterze przed programem pojawiają się sondy. Ich wyniki prowadzący przedstawia później na antenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

