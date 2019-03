Spektakularne lotnisko w Toronto Billy Bishop Toronto City Airport, lotnisko w centrum Toronto, na wyspach, jest jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach miejsc do lądowania na świecie. Uznano je za jedno z najbardziej malowniczych lotnisk na świecie, oferujące pasażerom lądujących samolotów wyjątkowo piękne widoki. To piąty rok z rzędu kiedy torontońskie lotnisko wyspie znalazło się na prestiżowej liście PrivateFly Most Scenic Airport Approaches in the world. Billy Bishop Airport uplasował się na ósmym miejscu wśród 129 lotnisk na całym świecie. 2,8 mln podróżnych przewija się przez to lotnisko rocznie. Globalna lista dziesięciu najbardzej malowniczych lotnisk to wynik tysięcy głosów oddanych na całym świecie. Billy Bishop Airport to jedyne kanadyjskie lotnisko, które trafiło na tę listę obok lotnisk znajdujących się w najbardziej zachwycających miejscach na świecie, w tym w Donegal Airport w Irlandii, Nice Côte d’Azur International Airport w południowej Francji, Queenstown Airport w Nowej Zelandii i Międzynarodowy Port Lotniczy Princess Juliana w St. Maarten na Karaibach. Billy Bishop Airport oferuje loty do ponad 20 miast w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, z możliwością połączenia z ponad 80 międzynarodowymi destynacjami. Billy Bishop Airport generuje ponad 470 milionów dolarów każdego roku i zapewnia 4.740 miejsc pracy, w tym 2.080 bezpośrednio związanych z działalnością portu lotniczego. Billy Bishop Airport zdobył szereg nagród w tym jako jedno z najlepszych lotnisk w Ameryce Północnej w konkursie Quality Service International (ACI) Airport Service Quality Awards i Skytrax World Airport Awards. Billy Bishop Airport został również uznany za czwarte najlepsze lotnisko międzynarodowe przez Condé Nast Traveler w 2017 roku. Billy Bishop Airport jest własnością i jest zarządzany przez PortsToronto. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

