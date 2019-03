Stoch drugi w prologu w Oslo Polacy w komplecie zameldowali się w niedzielnym konkursie indywidualnym w Oslo. Najlepiej z Biało-czerwonych w piątkowych kwalifikacjach, będących prologiem i inauguracją tegorocznego Raw Air, zaprezentował się broniący tytułu Kamil Stoch, który zajął drugie miejsce. Kwalifikacje wygrał Norweg Robert Johansson. Raw Air to turniej nie bez przyczyny nazywany przez organizatorów najbardziej intensywnym w całym Pucharze Świata. Do klasyfikacji cyklu liczy się aż szesnaście skoków. Po dwa w czterech konkursach indywidualnych i dwóch drużynowych oraz cztery kwalifikacyjne. Na początek norweskiego maratonu skoczkowie odwiedzili stolicę kraju, w której rywalizować będą cały weekend. Na szczęście w pierwszym z dziesięciu dni w kraju fiordów nie napotkano na poważne problemy pogodowe. Kamil Stoch w piątek potwierdził, że liczy się poważnie w rywalizacji. Był kolejno drugi i trzeci w treningach, a już w samym prologu z podium nie spadł. Po skoku na równo 130. metr był gorszy tylko od zwycięzcy kwalifikacji Roberta Johanssona (132 m), lepszy natomiast od trzeciego Timiego Zajca (129,5 m). Niewykluczone więc, że zwycięzca Raw Air sprzed roku o końcowy triumf powalczy także i w obecnej edycji cyklu. Z reszty reprezentacji błyszczał jedynie Jakub Wolny. Bardzo przyzwoicie radzący sobie już w treningach 23-latek uzyskał przy dobrym wietrze aż 130,5 metra, które dało mu bardzo wysokie, dziewiąte miejsce. Problem z regularnością w Oslo miał natomiast mistrz świata z Seefeld. Dawid Kubacki (121,5 metra) był dziewiętnasty, cztery pozycje wyżej od również pozbawionego błysku Piotra Żyły (120 m). Bez większych kłopotów do konkursu głównego awansował też 32. w stawce Stefan Hula (122,5 m). Najmłodszy w drużynie, zaledwie 19-letni Paweł Wąsek co prawda długo obawiał się o kwalifikację, ale ostatecznie 112-metrowy skok dał mu przedostatnie premiowane startem w niedzielę, 50. miejsce. Tym samym przez kwalifikacje przebrnęli wszyscy z zawodników Stefana Horngachera. KLASYFIKACJA CYKLU RAW AIR

1. Robert Johansson (Norwegia) 140,6

2. Kamil Stoch (Polska) 136,1

3. Timi Zajc (Słowenia) 135,1

4. Stefan Kraft (Austria) 134

5. Yukiya Sato (Japonia) 131,6

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 129,5

7. Michael Hayboeck (Austria) 128,2

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 127,8

9. Jakub Wolny (Polska) 127,7

10. Stephan Leyhe (Niemcy) 126,9

…19. Dawid Kubacki (Polska) 117,8

23. Piotr Żyła (Polska) 114,9

32. Stefan Hula (Polska) 110,2

49. Paweł Wąsek (Polska) 99,5 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.