Szalone derby Skandynawii w eliminacjach Euro 2020 Fantastyczne widowisko w derbach Skandynawii w eliminacjach Euro 2020. Norwegia zremisowała w Oslo ze Szwecją 3:3, a dwa ostatnie gole padły w doliczonym czasie gry. Wewnątrzskandynawskie starcia mogą rozstrzygnąć kwestię awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Pierwsze miejsce w grupie F wydaje się być zarezerwowane dla Hiszpanii. Właśnie od porażki z La Furia Roja kwalifikację rozpoczęli Norwegowie, dlatego mecz ze wschodnimi sąsiadami był dla nich tym bardziej ważny. A Szwecja? Ćwierćfinaliści zeszłorocznego mundialu rozpoczęli od wygranej z Rumunią i drugie zwycięstwo mogłoby ustawić tę drużynę w doskonałej sytuacji już na początku eliminacji. Szwedzi przeżyli w Oslo prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Długo przegrywali 0:2. Starty potrafili odrobić nawet z nawiązką, a zwycięstwo stracili w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Prowadzenie gospodarzom po strzale z najbliższej odległości dał Bjorn Johnson. W dalszej części spotkanie było bardzo wyrównane, ale do siatki ponownie trafili Norwegowie. Tym razem głową piłkę do siatki skierował Joshua King. Szwedzi w pogoń rzucili się po 70 minutach. Autorem kontaktowej bramki był Victor Claesson, który dobił, obroniony przez Rune Jarsteina, strzał Andreasa Grandqvista z rzutu karnego. Goście uwierzyli, że wciąż mogą ten mecz nawet wygrać. Bohaterem kolejnych minut był napastnik Mainz Robin Quaison, który najpierw w 86. minucie wyrównał, a w pierwszej minucie doliczonego czasu gry dał Szwedom prowadzenie. Goście oszaleli z radości, wydawało się, że wygrają mecz, którego wygrać nie mieli prawa. To wciąż nie był jednak koniec emocji. W 97. minucie punkt dla Norwegów odzyskał Ola Kamara. Swój drugi mecz eliminacji wygrali Hiszpanie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego mieli przygniatającą przewagę (81 proc posiadania piłki do przerwy) w spotkaniu z Maltą, ale długo nie potrafili jej udokumentować i rozbić rywala. Faworyzowani goście wygrali w Ta Qali skromnie, bo tylko 2:0. Oba gole na swoim koncie zapisał Alvaro Morata. Co ciekawe, na ławce reprezentacji Hiszpanii nie zasiadł jej selekcjoner Luis Enrique, który z powodów osobistych w ogóle na Maltę nie poleciał. We wtorek jego obowiązki przejął Robert Moreno. Żadnych problemów z wygraniem wtorkowego starcia nie miała Rumunia. Drużyna, która rywalizowała z Polską w eliminacjach mundialu 2018 już po 33 minutach prowadziła 3:0 z Wyspami Owczymi, by ostatecznie zwyciężyć 4:1. Po dwóch kolejkach eliminacji komplet punktów w grupie F ma jedynie Hiszpania. Kolejne drużyny – Norwegia, Szwecja, Malta i Rumunia – zgromadziły po trzy oczka. Wyspy Owcze na pierwszą zdobycz wciąż czekają. Wyniki wtorkowych meczów eliminacji Euro 2020: Armenia – Finlandia 0:2

Bośnia i Hercegowina – Grecja 2:2

Irlandia – Gruzja 1:0

Malta – Hiszpania 0:2

Norwegia – Szwecja 3:3

Rumunia – Wyspy Owcze 4:1

Szwajcaria – Dania 3:3

Włochy – Liechtenstein 6:0 Na podstawie doniesień agencyjnych oracował Zbigniew Bełz

