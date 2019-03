Szef Hydro One zarobi dużo mniej Hydro One zgodził się na ograniczenie rocznych dochodów swojego dyektora generalneo (CEO) na poziomie 1,5 miliona dolarów, w odpowiedzi na żądania rządu konserwatywnego Ontario. Podstawowa pensja dyrektora generalnego będzie wynosić 500 000 dolarów, a wszystkie dodatki i premie będą ograniczone do 1 miliona dolarów (uzależnione od wyników w obniżeniu kosztów przesyłu i dystrybucji energii). Inni członkowie kierownictwa firmy zarobią nie więcej niż 75 procent wynagrodzenia dyrektora generalnego. W lutym prowincja wydała zarządzenie, nakazując aby płaca dyrektora generalnego Hydro One – przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wynosiła nie więcej niż 1,5 miliona dolarów, na które Hydro One zgodziła się teraz. Hydro One i rząd nie zgadzały się długo w sprawie ustalenia maksymalnej płacy dyrektora generalnego – Hydro One odmawiała kolejnych próśb obniżenia wynagrodzenia dyrektora generalnego poniżej 2 775 000 dol. Zarząd Hydro One twierdził, że przy niższych stawkach miałby trudności z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów. Ponadto, Hydro One zgodziła się zapłacić przewodniczącemu zarządu nie więcej niż 120 000 dol. rocznie, a członkom zarządu nie więcej niż 80 000 dol. Minister energetyki Greg Rickford uważa, że to wielki sukces rządu i premiera Douga Forda, który prowadził kampanię na rzecz obietnicy obniżenia rocznych zarobków członków zarządu Hydro One. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

