Szoki po powrocie emigrantów do Polski – trudne powroty do domu Jak wygląda życie Polaków po emigracji? Wrócili do Polski po latach spędzonych na obczyźnie. Dlaczego nie potrafią się odnaleźć i żyją w permanentnym smutku? Według danych GUS poza granicami Polski przebywa obecnie 2,5 mln naszych rodaków. Najwięcej w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Ciągle jednak nie zbadano, ile osób wróciło do kraju. – Swoboda poruszania się po krajach UE, bez konieczności rejestracji sprawia, że trudno określić ilu mamy reemigrantów – mówi nam socjolog dr Paulina Pustułka. Niektórzy wracają i znowu wyjeżdżają, ale są i tacy, którzy którzy po latach spędzonych na obczyźnie wrócili na stałe. I mają problemy z adaptacją. – Wracając do ojczystego kraju wydaje nam się, że to będzie prostsze niż emigracja, bo przecież wracamy „do siebie". Tymczasem po wielu latach spędzonych na obczyźnie okazuje się, że reemigranci muszą uczyć się funkcjonowania w ojczyźnie od nowa, bo po pierwsze – ten kraj w wielu aspektach diametralnie się zmienił, a po drugie – zmiany zaszły w nich samych. Kolejny problem stanowią relacje z osobami, najbliższymi, które zostały w kraju i, które bardzo często nie rozumieją frustracji czy smutku, jaki przeżywają reemigranci w tym początkowym okresie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja

