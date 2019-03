Telewizja etniczna XXI wieku należy się mieszkańcom Kanady Kanały takie jak OMNI kiedyś dobrze nam służyły. My oferujemy ogromny skok do przodu. Jeśli ktoś w roku 2019 jeszcze ma w domu odtwarzacz wideo, zapewne stoi on pokryty kurzem na półce. Nie ma w nim żadnych usterek. Działa dokładnie tak samo jak dawniej. Jednak żyjemy dzisiaj w świecie streamingu na żądanie. Nieubłagany bieg postępu sprawił, że całkiem sprawny odtwarzacz wideo stał się zabytkiem muzealnym. Tak właśnie działa innowacja. Powoduje zakłócenia. Czasami czynnik zakłócający może wprowadzać chaos. Jednak dzięki temu pojawiają się rozwiązania, które naprawdę odpowiadają potrzebom klientów. A oni zawsze wybiorą lepszą opcję, głosując przy tym nogami – i portfelem. Rozumiemy to obaj bardzo dobrze. Jesteśmy innowatorami i przedsiębiorcami. Udostępnianie naszym klientom nowych idei jest naszym żywiołem. Za pośrednictwem naszego przedsiębiorstwa, Ethnic Channels Group, byliśmy pionierami w dziedzinie przesyłania sygnału telewizyjnego przez internet (IPTV) wiele lat wcześniej niż firmy Bell i Rogers wprowadziły Fibe i Ignite. W naszej siedzibie w Markham realizujemy wieloetniczne programy za pośrednictwem IPTV szybciej i po niższych kosztach niż byłoby to kiedykolwiek możliwe według opinii wielu osób w branży. Ethnic Channels Group jest największym dystrybutorem wieloetnicznej telewizji w Kanadzie. Nasza technologia stanowi trzon pakietów telewizji etnicznej oferowanych przez firmy Rogers, Bell i Shaw. Gdyby nie my, mieszkańcy Kanady nie mieliby dostępnych dzisiaj opcji w zakresie telewizji etnicznej. A zatem znamy się na telewizji etnicznej. Rozumiemy kluczową rolę, jaką odgrywa, pomagając nowym mieszkańcom Kanady w integracji i osiągnięciu sukcesu w tym kraju, utrzymując równocześnie łączność z krajem pochodzenia. Nowi mieszkańcy Kanady są nie tylko ważną grupą widzów, są również liczną grupą, równie liczną jak ludność Quebecu. Ze względu na to wszystko jesteśmy przekonani, że nadszedł czas, aby podnieść telewizję etniczną w Kanadzie na wyższy poziom. Kanadyjscy telewidzowie od lat mają do wyboru tylko jeden rodzaj wielojęzycznej telewizji: OMNI. Telewizja OMNI nadaje program w językach innych niż angielski i francuski na terenie całej Kanady na podstawie licencji obowiązkowego udostępniania. Oznacza to, że zapewnia go każdy dostawca telewizji kablowej i satelitarnej, a otrzymuje każdy klient. Można powiedzieć, że OMNI TV jest wszechobecna. Bez wątpienia telewizja OMNI odegrała przełomową rolę w zapewnianiu programu telewizyjnego wieloetnicznej widowni na przestrzeni kilku minionych dziesięcioleci. Jednak OMNI jest oparta na przestarzałym modelu. Programy w takich językach jak kantoński, mandaryński i pendżabski mają w programie OMNI preferencyjne miejsca i są nadawane w godzinach największej oglądalności. Innym językom przydziela się mniej czasu antenowego w mniej popularnych godzinach. W naszym świecie streamingu na żądanie OMNI jest dziś podobna do starego odtwarzacza wideo. Nadal funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. Ale czy istnieje lepsza opcja? Kwestia ta jest dzisiaj aktualna, gdyż – właśnie teraz – CRTC rozpatruje nowe podania o licencję obowiązkowego udostępniania (mandatory-carriage licence), która obecnie należy do właściciela programu OMNI, firmy Rogers. W imię całkowitej przejrzystości złożyliśmy nasze własne podanie o tę licencję, dla nowej usługi pod nazwą Voices. Voices jest niepodobna do żadnej innej wieloetnicznej telewizji, jaką kiedykolwiek widzieli – lub słyszeli – mieszkańcy Kanady. Dostarczy ona wieloetniczne programy w dziesięciu językach, poprzez tłumaczenie symultaniczne, przez 55 godzin tygodniowo. Języki zostaną wybrane na podstawie danych o tym, których dziesięciu języków używa się najczęściej jako trzeciego języka w kanadyjskich domach. A przy tym dziesięć dotyczy tylko pierwszego roku – liczba języków w programie Voices wzrośnie po trzech latach do 25. This slideshow requires JavaScript. Voices opiera się na tej samej technologii, jaką stosuje CBC przy nadawaniu programu Hockey Night in Canada w języku pendżabskim. Stacje indyjskie od lat zapewniają podobną usługę. Nasza propozycja nie stanowi radykalnej zmiany technologii. Polega ona po prostu na bardziej efektywnym wykorzystaniu już istniejących narzędzi do zapewnienia lepszych warunków odbioru mieszkańcom Kanady – jednej z najbardziej zróżnicowanych widowni w skali światowej. Jest to widownia, która, według nas i wielu innych osób, jest w obecnych warunkach niedostatecznie obsługiwana. This slideshow requires JavaScript. Nasi konkurenci nie chcą zmieniać sposobu dostarczania telewizji wieloetnicznej. Argumentują, że nie ma sensu naprawiać, jeśli brak usterek. Szczerze mówiąc z takim argumentem zgodziliby się producenci odtwarzaczy wideo. Historia dowodzi, że główne firmy medialne w Kanadzie nie lubią zmian. Jako przedsiębiorcy i innowatorzy odnajdujemy się doskonale w nurcie zmian. Zmiany są naszym żywiołem i nieustannie za nimi podążamy, gdyż dzięki nim dokonuje się postęp. A w ostatecznym rozrachunku skorzystają na tym kanadyjscy telewidzowie. Mamy przywilej nadawania programu w tym wspaniałym kraju, na licencji rządu federalnego i w interesie mieszkańców Kanady, zatem dostarczanie produktów najlepszych z możliwych jest – i na zawsze pozostanie – naszym najwyższym priorytetem. Levin i Hari Srinivas Slava Levin jest Dyrektorem Generalnym firmy Ethnic Channels Group z siedzibą w Markham. Hari Srinivas jest Prezesem. Więcej informacji na temat Voices znajdziesz na stronie www.voicestv.ca. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. 