The Rolling Stones odwołują trasę Miało być 17 koncertów w USA i Kanadzie. Ale nie będzie… Zespół The Rolling Stones odwołał trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie z powodu złego stanu zdrowia frontmana Micka Jaggera, który trafił do szpitala. Nie wiadomo co mu dolega, ale nie może występować. Na Twitterze Mick Jagger napisał:

