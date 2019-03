“To księżom współczują, że są napastowani”. Na zorganizowanej w Sejmie konferencji fundacji “Nie lękajcie się” przemawiał młody człowiek, który padł ofiarą księdza-pedofila. Jego wstrząsając opowieść rzuca nowe światło na to, jak Kościół chroni swoich ludzi przed karą za popełnione zbrodnie. Miał 13 lat, kiedy padł ofiarą księdza. Choć został bardzo skrzywdzony, to w miejscowej parafii patrzą na niego, jak na złoczyńcę. Dostaje listy, w których sąsiedzi piszą, żeby “ogarnął się” i że “dostał to, czego chciał”. “Miałeś 13 lat i się dałeś, nie mogłeś uciec?” -pytają źli ludzie, stający w obronie kleru. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

