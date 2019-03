Truskawki – słodki afrodyzjak

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Truskawki ze względu na swój czerwony kolor i kształt przypominający serce, stały się symbolem greckiej bogini miłości – Wenus. We Francji istniała tradycja przyrządzania truskawkowego chłodnika dla nowożeńców. Do dziś niektórzy uważają, że jeśli ktoś przepołowi truskawkę i podzieli się nią ze swym wybrankiem lub wybranką, wkrótce te dwie osoby połączy gorące uczucie. Francuzi dopatrują się w truskawkach właściwości afrodyzjaku. Połączenie szampana i truskawek, który wymyślili, to nie przypadek, bo każdy powód jest dobry, by pójść do łóżka. Czy ktoś pamięta co zamówił milioner Edward, gdy zaprosił do hotelowego apartamentu Vivian? Mówię oczywiście o filmie „Pretty Woman” z parą aktorów: Julią Roberts i Richardem Gere. Edward zamówił szampana z truskawkami.

Owoce cieszą nas nie tylko słodkim, odurzającym zapachem, kuszącym wyglądem i podniecającym smakiem, lecz także gwarantują zdrowie i korzystny wpływ na nasz organizm gdyż są źródłem wielu witamin, minerałów i innych składników biologicznie czynnych. Truskawki to samo zdrowie. Posiadają więcej witaminy C niż cytryny czy grejpfruty. Zawarta w nich witamina PP reguluje m.in. dotlenienie krwi. W owocach tych znajduje się bogactwo soli organicznych, poprawiających przemianę materii i pektyn, oczyszczających jelita z resztek pokarmu i korzystnie wpływających na florę bakteryjną. Zawarte w truskawkach wapń i fosfor wzmacniają kości i zęby, poprawiają pracę mięśni, a w połączeniu z magnezem – odkwaszają organizm. Co więcej, poprzez spalanie tłuszczów owoce te posiadają właściwości odtruwające i oczyszczające. Dzieje się tak za sprawą bromeliny, enzymu odpowiadającego za rozkład białka. Poleca się więc truskawki osobom, które mają kłopoty z trawieniem białek lub które borykają się nadprogramowymi kilogramami. Owoce są niskokaloryczne – 100 g dostarcza ok. 32 kalorii (kcal).

Ze względu na wysoką zawartość żelaza, truskawki są również ważnym składnikiem diety dla każdego. Chronią przed anemią, wzmacniają organizm, wpływają odświeżająco na cerę i włosy. Są wielkim sprzymierzeńcem w walce z chorobami reumatycznymi i artretycznymi, a także obniżą kwasowość moczu i z tego powodu poleca się je przy schorzeniach wątroby, nerek, kamieniach moczowych i żółciowych oraz przy podagrze.

Truskawki, cebula i czosnek posiadają w swoim składzie ten sam, wyjątkowo cenny składnik – fitocydy. Są to związki o właściwościach bakteriobójczych, bardzo istotne np. podczas leczenia stanów zapalnych jamy ustnej. Zawierają również kwas elagowy, który neutralizuje substancje rakotwórcze. Są na liście tych naturalnych owoców, które najlepiej wspomagają profilaktykę nowotworową.

Truskawki wybielają zęby! Można bezpośrednio myć nimi zęby (oczywiście nie zapominając o zwykłej paście) lub robić płukanki. Mówi się, że oprócz właściwości wybielających, truskawki wspaniale czyszczą zęby, a ich częste spożywanie zapobiega osadzaniu się kamienia.

Dietetycy nie polecają jedzenia owoców przed snem z wyjątkiem truskawek. Okazuje się, że tym, którzy cierpią na bezsenność, dobrze zrobi niewielka porcja tych pysznych owoców, gdyż zawierają brom, który w doskonały sposób ułatwia zasypianie.

Zdarzają się osoby uczulone na truskawki. Objawami alergii pokarmowej najczęściej są różnego rodzaju pokrzywki, a także bolesne biegunki. Truskawek nie powinny jadać osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na salicylany, ponieważ owoce te zwierają duże ich ilości.

Historia truskawki jest krótka. Niektóre źródła mówią, że owoc powstał w wyniku przypadkowego skrzyżowania poziomki chilijskiej z pochodzącej ze wschodnich Stanów Zjednoczonych poziomki wirginijskiej. Wydarzenie to miało miejsce w XVIII wieku we Francji. W następstwie powstała pierwsza wielkoowocowa poziomka, nazwana ananasową, dającą jasno zabarwione, znacznie większe i cenniejsze owoce niż oba gatunki wyjściowe. Inne źródła twierdzą, że truskawki zostały stworzone na polecenie francuskiego króla Ludwika XIV w XVII wieku poprzez (i tutaj jest zgodność) skrzyżowanie dwóch odmian poziomek – małej wirginijskiej i olbrzymiej chilijskiej. Uprawa nowej poziomki czyli truskawki rozpowszechniła się szybko w Europie, potem w Ameryce Północnej, do której już dotarła w postaci wielkoowocowych odmian uprawnych. Truskawki trafiły do sklepów dopiero w okolicach 1830 roku. Pierwszym sklepem, w którym każdy mógł nabyć truskawki był jeden ze sklepów w Londynie. Wcześniej ten przysmak zarezerwowany był jedynie dla arystokracji, ze względu na bardzo wysoką cenę. Obecnie występuje około 2000 gatunków tego smakowitego owocu. Największym dostawcą truskawek na świecie są Chiny. Polska jest na drugim miejscu.

W kuchni można je wykorzystywać wszechstronnie. Owoce są cenionym składnikiem wielu sałatek, surówek oraz przystawek. Można je wykorzystać również do sporządzenia pierożków i naleśników. Przyrządza się z nich sosy, zupy, desery, ciasta i napoje. Stanowią również składnik maślanek, jogurtów, smoothie oraz koktajli. Najlepiej smakują na surowo, ale pyszne są też w postaci dżemów i konfitury. Robi się z nich wina, nalewki i likiery. Truskawki są owocami nietrwałymi. Kupując truskawki, należy od razu je zużyć lub przetworzyć, gdyż szybko fermentują i pleśnieją. Najlepszym sposobem na ich przechowanie jest zamrożenie, zachowujące prawie wszystkie właściwości świeżych owoców.

I na zakończenie ciekawostka dotycząca truskawek i światowego tenisa.

Ta uwielbiana przez wielu pachnąca słodycz stanowi symbol tenisowego Wimbledonu. Podczas meczu otwarcia serwuje się gościom truskawki z bitą śmietaną. Dla gości VIP jest też szampan i oczywiście pachnące truskawki.

Opracowanie: Bożena Szara