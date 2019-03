TVP już atakuje Dulkiewicz jak Adamowicza Do historii przeszły materiały “Wiadomości” TVP za życia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według niektórych były one wręcz hejterskie. Być może tego samego ma doświadczyć Aleksandra Dulkiewicz. We flagowym programie TVP w bardzo negatywnym kontekście pokazano jej zakupy w Biedronce – Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło 12 punktów programowych, a programem Koalicji Europejskiej jest Unia Europejska. Tak powiedziała posłanka Platformy Obywatelskiej Julia Pitera – tak prezenter “Wiadomości” rozpoczął newsa o Aleksandrze Dulkiewicz. Dalej usłyszeliśmy, że KE, która wystartuje pod szyldem pięciu partii, wciąż nie ma oferty programowej. Na pasku informacyjnym wciąż widniało kuriozalne w takiej sytuacji “1 wódka, 2 cole i 3 ochroniarzy”. Ale za chwilę stało się jasne, po co to wszystko. Dziennikarz płynnie przeszedł do informacji o tym, że Aleksandra Dulkiewicz w jednym z pierwszych komentarzy jako prezydent Gdańska odniosła się do zakupów “wódki i coli w sklepie”

.

Następnie dowiedzieliśmy się, że w kontekście Koalicji Europejskiej wyborcy komentują tematy rodem z prasy bulwarowej. I pada kwestia nowej prezydent Gdańska, która “kupiła wódkę w asyście trzech ochroniarzy”. “(…) “kupiłam krówkę a cole były małe” – przytaczają “Wiadomości” wpis na Facebooku nowej prezydent Gdańska. Cały materiał poświęcony Aleksandrze Dulkiewicz zaczyna się przed piątą minutą “Wiadomości”. Już po śmierci Pawła Adamowicza Urząd Miasta Gdańsk zlecił prywatnej firmie analitycznej zliczenie materiałów, w których TVP wspominała o Pawle Adamowiczu. Wnioski z analizy to 500-stronicowy raport, w którym opisano ponad 1,6 tys. reportaży, publikacji i rozmów w studiu z nazwiskiem prezydenta Gdańska w roli głównej, które ukazały się na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Info i TVP Gdańsk. W raporcie można znaleźć tytuły najbardziej kontrowersyjnych materiałów o prezydencie Adamowiczu. “Prowokacje prezydenta Gdańska”, “Właściciel 36 kont przed komisją Amber Gold”, “Tajemnice prezydenta Gdańska”, “Mafia deweloperska w Gdańsku” czy “W Gdańsku odbywa się deweloperskie Eldorado pod patronatem Pawła Adamowicza” – to tylko niektóre z nich. Na podstawie materiałów agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

