Uczciwi Kanadyjczycy Po wejściu do otwartego supermarketu sieci Food Basics, pustego i bez personelu, w Kingston klienci, którzy wzięli jakieś produkty, zostawili gotówkę i notki IOU (I owe you, czyli zobowiązanie do zapłaty. Nikt nic nie ukradł. Kupujący w centrum Kingston weszli do środka, zdali sobie sprawę, że sklep nie miał być otwarty w Family Day 18 lutego i szybko wyszli. Pewna starsza kobieta, która opuściła sklep z pustymi rękami, napisała nawet notatkę do menadżera: “potrzebowałam mąki i jajek do zrobienia ciasta”. Ci, którzy wzięli coś z półek, zostawili pieniądze. “Moją pierwszą myślą było: O nie!” – powiedział Mark Woudwyk, kierownik sklepu. Policja przybyła po wezwaniu przez klientów, ale Woudwyk nie miał powodów, aby zgłaszać kradzież. “Uświadomiłem sobie ku mojej radości, że nikt niczego nie ukradł ze sklepu” – powiedział Woudwyk. Incydent pozostawił policję Kingston pod wrażeniem, powiedział konstabl Ash Gutheinz. “Wszędzie coś takiego byłoby rzadkością. Jesteśmy pod wrażeniem naszych obywateli, że są tak uczciwi, że zostawili pieniądze za zakupy spożywcze, które wzięli”- powiedział. Klienci potraktowali incydent jako objaw charakteru kraju. “Oto Kanada”, powiedział kupujący Bernard White. “Nie wydarzyłoby się to nigdzie indziej, prawda?” “Zawsze myślisz o najgorszym, a czasami ludzie cię zaskakują i to jest wspaniałe”, powiedziała Janice McGaw, inna klientka. Firma Food Basics powiedziała, że wyśle kartę podarunkową starszej pani, która potrzebowała mąki i jajek na ciasto. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

