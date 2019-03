UWAGA! Tego nie podawajmy dzieciom! Badanie CBC Marketplace-Radio-Canada dotyczące jedzenia dla niemowląt wykazało, że poziom arszeniku w dwóch kanadyjskich produktach wyprodukowanych na bazie ryżu jest tak wysoki, że spowodowałby wycofanie go z półek sklepowych w Europie, według jednego z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie arszeniku. Obawy dotyczące arszeniku w produktach na bazie ryżu nasilają się w ostatnich latach, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, koncentrując się na produktach przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Odżywki ryżowe są często pierwszym stałym pokarmem dla dziecka, ponieważ jest ono łatwe do strawienia i często wzbogacane żelazem. Ryż jest składnikiem wielu podstawowych produktów żywnościowym dla małych dzieci. Ekspert od arszeniku Andrew Meharg, profesor Queen’s University Belfast w Irlandii, który od dziesięcioleci bada arszenik w ryżu, mówi, że niepokoi go poziom arsenu, pierwiastka chemicznego występującego w niektórych produktach żywnościowych na bazie ryżu w Kanadzie. “Nie powinniśmy narażać małych dzieci, w najdelikatniejszym momencie ich życia, na toksyczne chemikalia, a jeśli możemy tego uniknąć, powinniśmy” – powiedział Meharg. “W przypadku żywności dla dzieci możemy tego uniknąć”. Arsen jest naturalnie występującym pierwiastkiem występującym w naturze, co oznacza, że ​​znajduje się w małych ilościach w wielu produktach żywnościowych. Jednak w ryżu występuje w wyższych stężeniach niż w innych ziarnach. Arszenik może tworzyć się naturalnie lub być produktem ubocznym działalności człowieka, takich jak odpady przemysłowe i rolnicze. Niegdyś stosowane były pestycydóy na bazie arszeniku. Mmo że pestycydy na bazie arszeniku są obecnie zakazane w większości rejonów świata, arsen może pozostać w glebie i wodzie. Ryż ma tendencję do wchłaniania arszeniku łatwiej niż inne rośliny uprawne. Istnieją różne formy arszeniku, a jeden rodzaj – arszenik nieorganiczny – uważany jest za najbardziej toksyczny. W tym przypadku “nieorganiczny” jest terminem chemicznym i nie odnosi się do metody uprawy; w rzeczywistości “ekologicznie uprawiany” ryż ma niewielki wpływ na poziom arszeniku, ponieważ arszenik jest wchłaniany przez rośliny, niezależnie od tego, czy uprawia się je w ramach konwencjonalnych lub ekologicznych praktyk rolniczych, zgodnie z amerykańskim Food and Drug Administration (FDA). Nieorganiczny arszenik został zaklasyfikowany jako rakotwórczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Testowane firmy kanadyjskie Aby przeprowadzić swoje badanie, Marketplace kupił 50 opakowań siedmiu rodzajów odżywek dla niemowląt i siedem różnych rodzajów przekąsek u głównych sprzedawców w Calgary, Toronto i Montrealu, kupując dobrze znane marki – Gerber, Heinz, Baby Mum-Mum i Parent’s Choice – jak również produkty trzech kanadyjskich firm: Love Child, Baby Gourmet i PC Organic. Zostały one wysłane do testowania na obecność arszeniku do Brooks Applied Labs w pobliżu Seattle, laboratorium specjalizującego się w testach na śladową obecność chemikaliów i testowaniu arsenu. Wyniki testu Marketplace wykazały, że wszystkie produkty ryżowe zawierały większe ilości arszeniku niż produkty inne niż ryż, szczegóną troskę budzą dwa produkty. Są to PC Organics Whole Grain Puffs i Baby Gourmet Creamy Brown Rice cereal mają poziomy arszeniku wyższe niż dopuszczalne w Europie. Żaden z pozostałych testowanych produktów nie przekroczył limitów europejskich. Po przejrzeniu wyników Meharg powiedział: “Nie polecam podawać dzieciom produktów żywnościowych z tak wysoką zawartością arsenu, bo nie są one bezpieczne.” W Kanadzie Kanada określa dopuszczalne ilości arszeniku w wodzie pitnej – ustaloną na poziomie maksymalnie 10 części na miliard – obecnie nie ma kanadyjskiego limitu arszeniku w produktach na bazie ryżu przeznaczonych dla niemowląt. Jednak w 2015 r. Komisja Europejska przyjęła ustawę, która ogranicza dopuszczalną ilość arszeniku we wszystkich produktach na bazie ryżu dla niemowląt i małych dzieci do 100 części na miliard (ppb) nieorganicznego arszeniku. W Stanach Zjednoczonych Food and Drug Administration (FDA) opublikowała ocenę ryzyka w 2016 r., w której stwierdzono, że “wyeliminowanie ryżu i produktów ryżowych z diety niemowląt … mogłoby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wywołanego przez nieorganiczny arszenik w ryżu i produktach ryżowych o sześć procent”. FDA stwierdził ponadto, że jeśli dzieci poniżej szóstego roku życia całkowicie przestaną spożywać produkty ryżowych i ryż, ryzyko zachorowania na raka przez całe życie zmniejszy się o 23 procent. FDA wydała następnie wytyczne dla amerykańskiego przemysłu, mające na celu ograniczenie poziomu arszeniku w żywności dla niemowląt, przy użyciu tych samych standardów (100 części na miliard) sco w Europie. Wytyczne te nie są prawnie egzekwowalne, ale niektórzy obserwatorzy przemysłu wierzą, że niektórzy producenci produktów ryżowych zareagowali i pracują nad obniżeniem poziomu nieorganicznego arszeniku w swoich produktach ryżowych dla niemowląt. Dr Supriya Sharma, starszy doradca medyczny w Health Canada, twierdzi, że jej departament i kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA) od ponad 10 lat monitorują arszenik w żywności dla niemowląt, a także w wodzie i innych produktach. Sharma, która jest również pediatrą, zaleca rodzicom, że wzbogacone płatki ryżowe mogą stanowić część zbilansowanej diety, ale nie muszą być pierwszymi zbożami, jakie dziecko je, a rodzice powinni podawać dzieciom inne ziarna. Sharma powiedział także, że Health Canada będzie testować rynek produktów i dodawać nowe produkty do swojej ankiety, a także analizować zalecenia federalne dotyczące obecności arszeniku w ryżu, które ma nadzieję ustalić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Co robić? Jeśli chcesz zmniejszyć ilość arszeniku w swoim ryżu, naukowcy zalecają kilka opcji: • Zróżnicuj dietę dziecka i podawaj mu różne rodzaje ziaren i płatków, np. płatki owsiane lub jęczmienne, oraz owies, otręby, jęczmień i pszenicę.



• Mocz ryż przez noc i gotuj jak makaron, odcedzając nadmiar wody. Może to zmniejszyć zawartość arszeniku o połowę.



• Brązowy ryż na ogół ma więcej arszeniku niż biały ryż, ponieważ zewnętrzna łuska nie jest polerowana. Biały ryż jest z kolei ma mniej składników odżywczych i błonnika, więc naukowcy twierdzą, że dobrze e stosować wymiennie.



• Badania przeprowadzone przez amerykańskie FDA i raporty konsumenckie wykazały, że niektóre odmiany ryżu generalnie mają mniej arszeniku niż inne – kupuj ryż basmati z Indii, jaśminowy z Tajlandii oraz ryż instant lub krótkoziarnisty z USA.



• Organicznie uprawiany ryż absorbuje arszeniku w taki sam sposób jak tradycyjny ryż, więc wybór tej opcji prawdopodobnie nie będzie miał większego wpływu na poziom arszeniku. Wpływ na dzieci Proporocjonalnie do wagi ciała, niemowlęta jedzą więcej niż dorośli, co może oznaczać, że mają większą tendencję do wchłaniania większej ilości tych substancji i możliwość większej koncentracji arszeniku w swoich małych ciałkach. Według Komisji Europejskiej, narażenie dietetyczne na nieorganiczny arszenik w przypadku dzieci w wieku poniżej trzech lat, w tym z pokarmów na bazie ryżu, ocenia się jako “około dwa do trzech razy wyższe niż u dorosłych”. Badania wykazały, że narażenie na arszenik jest najbardziej szkodliwe dla kobiet w ciąży i małych dzieci. Arszenik może prowadzić do problemów w rozwoju mózgu i wzrostu oraz zwiększonego ryzyka zaburzeń układu odpornościowego. “Ludzie powinni martwić się arszenikiem, bo to trucizna” – powiedziała Marion Nestle, ekspert ds. żywienia, która napisała wiele książek na temat polityki żywnościowej, w tym polityki żywnościowej. “To trucizna, która zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, a szczególnie dotyczy to dzieci, ponieważ są małe i rosną; wpływa ona na ich funkcje poznawcze. Należy jej unikać”. Na podst. CBC Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 1 Comment Search

