W katastrofie samolotu w Etiopii zginęło 157 osób Samolot etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines rozbił się w niedzielę niedaleko stolicy kraju Addis Abeby. Przewoźnik poinformował, że na pokładzie Boeinga 737 znajdowało się 149 pasażerów i ośmiu członków załogi. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Linie lotnicze poinformowały, że Boeing 737 rozbił się sześć minut po starcie niedaleko miasta Debre Zeit. Maszyna leciała do stolicy Kenii, Nairobi. W samolocie etiopskich linii lotniczych Ethiopian Airlines, który rozbił się w niedzielę niedaleko stolicy kraju Addis Abeby, byli pasażerowie z 35 krajów, w tym z Polski i Kanady – podał szef Ethiopian Airlines. Z kolei władze etiopskie poinformowały, że nikt z pasażerуw lotu ET302 nie przeżył. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w niedzielnej katastrofie Boeinga w Etiopii zginęło 19 pracowników instytucji powiązanych z ONZ – poinformowano w wydanym w oświadczeniu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Jak podano, ofiary pracowały m.in. dla IOM, Banku Światowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Łącznie w katastrofie zginęło 157 osób z 35 krajów. Z głębi serca składam kondolencje rodzinom i bliskim tych, którzy stracili życie w dzisiejszym wypadku Ethiopian Airlines, w tym młodego pracownika IOM – napisał na Twitterze dyrektor generalny IOM Antonio Vitorino. W katastrofie zginęła pracująca dla tej organizacji Niemka Anne-Katrin Feigl. W poniedziałek przed głównymi oenzetowskimi placówkami flagi zostaną opuszczone do połowy masztu – wynika z informacji przekazanych przez IOM. Wcześniej UNHCR ogłosiło “z wielkim smutkiem i zszokowaniem”, że wśród ofiar katastrofy byli pracownicy tej instytucji. Koledzy z ONZ i inni współpracownicy byli też na pokładzie – dodano. Associated Press odnotowuje, że samolot zmierzał z Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi, gdzie w poniedziałek rozpoczyna się sesja Zgromadzenia Środowiskowego ONZ. Addis Abeba i Nairobi to miasta, w których pracuje wielu przedstawicieli organizacji humanitarnych – zwraca uwagę agencja. Wśród ofiar katastrofy lotniczej samolotu Ethiopian Airlines jest dwóch Polaków – poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Zapewniła, że służby dyplomatyczne i konsularne otoczyły opieką rodziny Polaków, którzy zginęli w katastrofie oraz “podejmują wszystkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenia dobra rodzin polskich ofiar oraz wyjaśnienie sprawy”. Nie chciała podawać informacji dot. płci i wieku polskich ofiar katastrofy. Jak zaznaczyła, trzeba uszanować to, że obecnie ich rodziny przeżywają bardzo trudny czas. Oprócz dwóch Polaków, wśród pasażerów samolotu było 32 obywateli Kenii, 18 – Kanady, dziewięciu – Etiopii, po osiem osób z Włoch, Chin i USA, siedem z Wielkiej Brytanii i siedem z Francji, sześć z Egiptu, pięć z Holandii, cztery z Indii i cztery ze Słowacji, troje Austriaków, troje Szwedów, troje Rosjan, dwóch Marokańczyków, dwóch Hiszpanów i dwóch Izraelczyków. Na pokładzie było też po jednej osobie z Belgii, Indonezji, Somalii, Norwegii, Serbii, Togo, Mozambiku, Rwandy, Sudanu, Ugandy i Jemenu. W katastrofie etiopskiego samolotu zginęła rodzina słowackiego polityka Antona Hrnki. Polityk poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z głębokim smutkiem informuję, że moja kochana żona Blanka, syn Martin i córka Michala zginęli podczas katastrofy lotniczej w Addis Abebie dzisiaj rano – napisał Hrnko na Facebooku. Ethiopian Airlines początkowo przekazały w oświadczeniu, że „trwa operacja poszukiwawczo-ratownicza”. – Nie mamy potwierdzonych informacji na temat osób, które ewentualnie przeżyły, ani o możliwych ofiarach śmiertelnych – dodano. Niedługo później kancelaria premiera Etiopii podała, że są ofiary śmiertelne. Za pośrednictwem Twittera kancelaria przekazała kondolencje rodzinom ofiar, nie ujawniając jednak więcej szczegółów. „Kancelaria premiera, w imieniu rządu i obywateli Etiopii, chciałaby wyrazić swoje najgłębsze kondolencje rodzinom, które straciły bliskich w samolocie Boeing 737 etiopskich linii lotniczych, który leciał dziś (w niedzielę) rano do Nairobi w Kenii” – opublikowano na Twitterze. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Państwowe linie Ethiopian Airlines są jednym z największych przewoźników na kontynencie afrykańskim pod względem wielkości floty. Linie informowały, że w zeszłym roku miały przewieźć 10,6 mln pasażerów. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

