Watykanista oburzony postawą kościoła w Polsce Polski Kościół tylko udaje, że rozlicza się z pedofilią wśród duchownych. Takiego zdania jest proszący o anonimowość, watykański znawca polityki Kościoła. W rozmowie z WP nie kryje oburzenia postawą hierarchów. – To jest po prostu skandal – mówi Wirtualnej Polsce wyraźnie wzburzony, włoski ekspert zawodowo zajmujący się polityką Watykanu i Kościoła. – Problemem pedofilii zajmuje się abp Marek Jędraszewski, który długo bronił abp Juliusza Paetza oskarżanego o molestowanie kleryków i księży. To jest po prostu okropne.

