Wesoły cmentarz Sapanta

Sapanta to duża wioska (5 tys. mieszkańców) w Północnej Rumunii w prowincji Maramuresz, odizolowana od świata i bardzo tradycyjna. Dla mieszkańców to miasto. Obecnie to miejsce pielgrzymek tysięcy turystów, a jedynym obiektem sciągajacym ich tu jest cmentarz.

Jest on inny od wszystkich cmentarzy świata. Nie nastraja melancholią, smutkiem. Pozwala obcować z umarłymi dzięki ciekawym pomnikom nagrobnym.

Zaczęło się to w roku 1935, kiedy to w pobliskiej rzece Cisze utopił się wieśniak. Miejscowy cieśla i domorosły rzeźbiarz Stan Patras zrobił dla niego krzyż dębowy, ozdobiony jakimiś motywami kwiatowymi, potem dobudował kamienny nagrobek, wyrył na nim nieporadny wiersz opisujący życie i dołączył obrazek przedstawiający topielca. Pomalował go kolorem nadziei, na niebiesko. To był rodzaj odebrania śmierci jej tajemnicy. Ludziom się to podobało, więc każdy nowy nagrobek musiał być podobnie przyozdobiony. Po śmierci mistrza jego uczeń Dumitru Pop przejął nie tylko jego rzemiosło, ale nawet jego dom.

Obecny widok cmentarza

Dziś na cmentarzu jest ponad 800 takich grobów z nagrobkami, a kolor niebieski jest dominujący. Na nich babcia pasie gąski, drwal ścina drzewo, dziewczynka daje się przejechać przez auto, kobiety szydełkują, plotkują, gotują

Wierszowane życiorysy to rymy częstochowskie rojące się od błędów ortograficznych, no ale to chyba plus, to stwarza miejscowy folklor. Oto przykład: “Tu ja spoczywam, Pop Teodor się nazywam”. Dalej jest opis tego, że kochał owce, wyrabiał sery, prowadził swoją trzódkę na zbocza gór. W ręku Teodora szklanka domowej siwuchy jego własnej produkcji. Wiersz kończy się słowami: “Piję na Twoje zdrowie”.

Nie ma na cmentarzu ciężkawych napisów o śmierci, wieczności, bólu rozstania. Jeden z nich mówi: “Pod tym ciężkim krzyżem leży moja teściowa. Gdyby żyła trzy dni dłużej, leżałbym tu ja”. Są i inne podobne wierszyki humorystyczne, lub dość poważne, ale nie smutne czy rozpaczliwe. Wspomniana dziewczynka przejechana autem wyżywa się na kierowcy auta: życzy mu ognia piekielnego bo przecież mógłby objechać cały kraj i zatrzymywać się w ciekawych miejscach, a nie tu przed jej domem gdzie ją uśmiercił. Młody chłopiec poprzez napis na pomniku stwierdza, że miał krótkie dzieciństwo, że kocha swą siostrzyczkę i zobowiązuje ją, by na jego grób przynosiła kwiaty i opiekowała się nim.

Niejaki Holdis Ion jest wierny swej komunistycznej partii, co potwierdza obraz na nagrobku i napis, że całe życie kochał partię i pomagał ludziom w zarządzaniu przez partyjniaków miastem. Grigor wspomina, że kochał swój traktor, a smutki likwidował zalewając się alkoholem, bo ojciec zostawił go jeszcze w dzieciństwie. Ion Osu był dumny, że choć był stary wdrapywał się na wzgórze, tu jadł ser i gulasz, a potem kosił trawę. Inny nieboszczyk wyznaje, że kochał konie, ale jeszcze bardziej siedzenie w knajpie u boku nieswojej żony.

Rozkoszne są te wyznania, często bardzo odważne, niedodające tym co pod nimi leżą szacunku, ale za to rozbrajająco humorystyczne. Wszystko to na tym cmentarzu odbiera śmierci jej surowość i strach przed nią, podobnie jak kult kościotrupa Santa Muerte, czyli Świętej Śmierci, utożsamianej często w Virgen de Quadelupe przez prostych Indian i biedaków pogardzanych przez establishment Meksyku.

Celebra pośmiertna

Święto Zmarłych w tych okolicach jest nie w jesieni – często ponurej i deszczowej – lecz na wiosnę, gdy wszystko rwie się do życia, a pogrzeb to radosna manifestacja z klaksonami wozów, mocno zakrapiana. Ta uczta przypomina trochę polską “udaną” stypę na wsi – po kilku kielichach smutek znikał, zmarłą babcię traktowało się jakby ze stypowiczami była i ucztowała, uroczystość zawsze kończyła obowiązująca śpiewką przy takiej okazji: „Góralu czy ci nie żal”. Jako dziecko przyglądłem się temu, dziwowałem, bo widziałem, że babci nie było wśród ucztujących, lecz w grobie, zapamiętałem to i przekazuję jako typowy folklor z moich rodzinnych okolic.

Podobne trendy w Polsce

Tradycja polskiego Kościoła też rozwija się w podobnym kierunku. Czarne szaty żałobne symbolizujące beznadzieję i rozpacz zastępuje się często w nabożeństwach żałobnych białymi, kolorem niewinności i radości. Dziś rzadko księża mówią na cmentarzu o śmierci, ale raczej od przejściu z jednego w szczęśliwsze drugie życie.

Po napisaniu tego tekstu znalazłem w internecie wezwanie jednego z internautów, który po obejrzeniu tegoż cmentarza zapytał brać po fachu o to, jakie napisy umieściliby na pomnikach grobów w Polsce. Sugestii było ponad 130. Wiele głupich, prymitywnych – pomijam je – niektóre poważne, dużo humorystycznych. A więc śmierć i dla Polaków, szczególnie tych młodszych, kiedy jest od nich oddalona w czasie, to nie okrutna, mściwa Pani z kosą. Oto jeden z napisów poważnych: “Tu leży osoba, która wykorzystała każdą sekundę swego życia”. Napisy niepoważne są jednak dużo ciekawsze. Oto tylko cztery przeze mnie wybrane:

“Tu spoczywa jędza, której obca była nędza”.

“Nim w kalendarz kopnęła, na marmur się szarpnęła.”

Następny nawiązuje do uciech ludu polskiego:

“Zalewał robaka ile wlizie,

Teraz się robak odgryzie!”

I taki trochę od niechcenia:

“Jestem u Ali, trzy groby dalej … zaraz wracam!”

***

Ja ciągle jestem na tym świecie, do nieba (?) mi nie śpieszno, próbuję coś ciekawego wymyśleć na swój grób – nie jestem poetą, ani jakimś tam Sztaudyngerem czy Lecem, ciężko mi to idzie.

Władysław Pomarański