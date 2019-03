Wiceprezes Huawei pozwała kanadyjski rząd Wiceprezes chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei, Meng Wanzhou złożyła pozew cywilny przeciw funkcjonariuszom kanadyjskiej służby ochrony granic, policji i rządowi federalnemu zarzucając im naruszenie jej konstytucyjnych praw – podała w niedzielę CBC. Meng złożyła pozew w Sądzie Najwyższym prowincji Kolumbia Brytyjska w Vancouver w piątek, czyli tego samego dnia, w którym rząd Kanady wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej wobec niej – wyjaśnia publiczny nadawca, korporacja telewizyjna CBC. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

