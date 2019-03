Wielka Brytania wyjdzie z UE najpóźniej 30 czerwca

– Jestem zdeterminowana, aby przeprowadzić brexit – mówiła Theresa May na konferencji prasowej. Zadeklarowała, że nie chce drugiego referendum ws. opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Zaznaczyła także, że chce opóźnić brexit, jednak nie dłużej niż do końca czerwca tego roku.

– Będę pracować nad porozumieniem dniami i nocami. Ale nie zgodzę się na opóźnienie brexitu dalej niż do 30 czerwca – powiedziała May. Brytyjska premier przyznała, że żałuje przedłużenia terminu wyjścia kraju z UE. Za całe zamieszanie obwiniła parlamentarzystów.

Brytyjska premier Theresa May wezwała posłów zasiadających w Izbie Gmin do zrealizowania podjętej w referendum z 2016 roku decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Oceniła, że opinia publiczna jest zmęczona przeciągającymi się dyskusjami o brexicie.

– Objęłam stanowisko na podstawie obietnicy, że zrealizuję ten werdykt – podkreśliła.

Szefowa rządu powtórzyła także, że “nie jest gotowa opóźnić brexitu poza 30 czerwca”, i podkreśliła, że zmiana oryginalnej daty wyjścia z UE z 29 marca jest dla niej źródłem jej “znacznego, osobistego żalu” wobec posłów. Jak podkreśliła, “teraz nadszedł moment, w którym posłowie muszą podjąć decyzję”.

– Czy chcą wyjść z UE na mocy porozumienia, które wprowadza w życie wynik referendum: odzyskuje kontrolę nad naszymi pieniędzmi, granicami i ustawodawstwem, jednocześnie chroniąc miejsca pracy i bezpieczeństwo narodowe? Czy chcą wyjść bez umowy, a może nie chcą wcale wyjść, niszcząc nieodwracalnie zaufanie opinii publicznej nie tylko do tego pokolenia polityków, ale też do całego procesu demokratycznego?.

Bezpośrednio krytykując parlamentarzystów, szefowa rządu powiedziała, że “dotychczas robili wszystko, co tylko możliwe, aby uniknąć wyboru”, decydując “jedynie o tym, czego nie chcą”.

– Jesteście zmęczeni tymi wewnętrznymi walkami, politycznymi gierkami, użyciem tajemnych procedur i tym, że posłowie nie mówią o niczym innym niż o brexicie, kiedy macie realne obawy dotyczące szkół dla swoich dzieci, publicznej służby zdrowia czy przestępstw popełnianych z użyciem noża. Chcecie, żeby ten etap się wreszcie skończył. Ja się z wami zgadzam i jestem po waszej stronie – powiedziała, zwracając się bezpośrednio do wyborców.

May wykluczyła możliwość zorganizowania drugiego referendum ws. opuszczenia Wspólnoty. – Raz już wam zadaliśmy to pytanie i daliście nam swoją odpowiedź – mówiła. – Teraz chcecie, żebyśmy się za to wzięli, i jestem zdeterminowana, żeby to zrobić – dodała.

Dziś przed południem May zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE do 30 czerwca.

W opublikowanym przez Downing Street liście do Tuska May tłumaczyła, że krótkoterminowe opóźnienie brexitu jest niezbędne w związku z planami doprowadzenia do trzeciego głosowania w parlamencie nad projektem umowy regulującej opuszczenie Wspólnoty przez Zjednoczone Królestwo.

Wcześniej brytyjscy posłowie dwukrotnie odrzucili przedstawioną propozycję porozumienia ze Wspólnotą: najpierw w połowie stycznia (różnicą 230 głosów), a następnie w ubiegłym tygodniu (różnicą 149 głosów). To oznacza, że May i jej ministrowie muszą przekonać 75 dodatkowych posłów eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej i północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), aby wygrać ponowne głosowanie w tej sprawie.

Jakiekolwiek przedłużenie procesu opuszczenia UE wymaga jednomyślnej zgody 27 pozostałych państw członkowskich. Wniosek Londynu ma być omawiany podczas zaplanowanego na czwartek i piątek posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli.

W razie braku jakichkolwiek ustaleń – przyjęcia porozumienia z UE lub przedłużenia procesu wyjścia z Unii – niezależnie od przyjętej w ubiegłym tygodniu opinii politycznej Izby Gmin przeciwko wyjściu z UE bez umowy, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca.

Donald Tusk potwierdził na środowej konferencji prasowej, że otrzymał od Theresy May pismo, w którym brytyjska premier zwraca się o przedłużenie brexitu do 30 czerwca i sformalizowanie ustaleń z jej ubiegłotygodniowej rozmowy z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem.

– Właśnie przed chwilą rozmawiałem przez telefon z panią May na temat tych propozycji. W świetle konsultacji, jakie przeprowadziłem w ostatnich dniach, sądzę, że krótkie opóźnienie byłoby możliwe. Natomiast będzie ono uwarunkowane pozytywnym przegłosowaniem umowy o wyjściu przez Izbę Gmin – podkreślił Tusk. Dodał, że kwestię przedłużenia procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE unijni liderzy przedyskutują na szczycie, który zaczyna się w czwartek. –

Otwartym zostaje pytanie: jaki będzie czas trwania takiego przedłużenia? Pani premier May proponuje, by tą datą był 30 czerwca. Ma to swoje zalety, natomiast tworzy serię innych pytań natury prawnej i politycznej. Liderzy będą omawiać tę kwestię jutro – wyjaśnił. Przekazał, że na ten moment nie przewiduje zwołania dodatkowego, specjalnego szczytu unijnego w sprawie brexitu.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik