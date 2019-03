Wisła ograła Cracovię Za nami już 26. kolejka piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy sezonu 2018/2019. W ten weekend Legia Warszawa i liderująca Lechia Gdańsk ponownie odskoczyła rywalom. W bardzo ciekawych derbach Krakowa górą była Wisła, a Lech Poznań kolejny raz skompromitował się przegrywając u siebie z dołującym Górnikiem Zabrze aż 0:3. W piątek na początek 26. kolejki Ekstraklasy słaba w tym roku Wisła Płock spotkała się u siebie z Pogonią Szczecin, której celem jest załapanie się do górnej ósemki. „Portowcy” dosyć pewnie pokonali gospodarzy 2:0. Kolejnej kompromitacji przy Bułgarskiej nie uniknął Lech Poznań, który przegrał 0:3 z dołującym Górnikiem Zabrze. Dokończenie kolejki nastąpiło w sobotę oraz w niedzielę. Ze względu na zbliżającą się marcową przerwę na kadrę tym razem żadnego meczu nie będzie w poniedziałek. W sobotę potrzebująca punktów Jagiellonia Białystok zmierzyła się przed własną publicznością z będącą w kryzysie Koroną Kielce. „Koroniarze” okazali się lepsi zasłużenie triumfując 3:1. Zamykające tabelę Zagłębie Sosnowiec nie dało rady postraszyć liderującej Lechii Gdańsk, która po 2 meczach bez wygranej tym razem zwyciężyła 1:0. Na koniec dnia w jednym z hitów tego weekendu warszawska Legia, która w tygodniu odpadła z Pucharu Polski wynikiem 1:0 ograła przy Łazienkowskiej ekipę Śląska Wrocław. Emocji nie zabrakło także w niedzielę. Będący na fali Piast Gliwice utrzymał się na podium pokonując u siebie Miedź Legnica 2:1. W Lubinie doszło do meczu przyjaźni, ale tylko na trybunach, czyli do spotkania chcącego dostać się do grupy mistrzowskiej Zagłębia z Arką Gdynia, która wiosną tylko przegrywa. Mimo przewagi „Miedziowych” padł remis 0:0. Na koniec 26. kolejki w Wielkich Derbach Krakowa grająca na swoim obiekcie Wisła ograła Cracovię 3:2. Wyniki 26. kolejki LOTTO Ekstraklasy 2018/2019: Piątek, 15 marca Wisła Płock – Pogoń Szczecin 0:2

Lech Poznań – Górnik Zabrze 0:3 Sobota, 16 marca Jagiellonia Białystok – Korona Kielce 1:3

Zagłębie Sosnowiec – Lechia Gdańsk 0:1

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 1:0 Niedziela, 17 marca Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 0:0

Piast Gliwice – Miedź Legnica 2:1

Wisła Kraków – Cracovia Kraków 3:2 Tabela po 26. kolejce LOTTO Ekstraklasy 2018/2019: 1. Lechia Gdańsk 53 pkt.

2. Legia Warszawa 51

3. Piast Gliwice 46

4. Pogoń Szczecin 41

5. Jagiellonia Białystok 40

6. Lech Poznań 39

7. Cracovia Kraków 39

8. Korona Kielce 39

9. Wisła Kraków 38

10. Zagłębie Lubin 37

11. Śląsk Wrocław 27

12. Górnik Zabrze 27

13. Miedź Legnica 27

14. Arka Gdynia 26

15. Wisła Płock 24

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

