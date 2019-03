“Wiza” dla Kanadyjczków i Amerykanów podróżujących do Europy Parlament Europejski i Komisja postawiły na swoim. Już za niecałe dwa lata obywatele Stanów Zjednoczonych i Kanadyjczycy (i nie tylko) chcący odwiedzić Unię Europejską będą się musieli ubiegać o wizy. Unijne instytucje przypominają, że Stany Zjednoczone wciąż nie zniosły wiz dla obywateli Polski, Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i Cypru. Teraz to kraje europejskie wprowadzą ograniczenia dla obywateli USA. UE ogłosiła w ubiegłym roku, że tworzy europejski system informacji o podróżach i zezwoleń – European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), mający chcronić strefę Schengen przed zagrożniami z zewnątrz. Schengen to strefa obejmująca 26 krajów europejskich, które nie mają granic wewnętrznych i umożliwiają swobodne przemieszczanie się między nimi, w tym takie kraje, jak Hiszpania, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy i Polska. Obecnie obywatele USA i innych krajów, np. Kanady, mogą podróżować do Europy nawet przez 90 dni bez zezwolenia na podróż. ETIAS to zmieni. Podróżujący bez wiz, w tym obywatele USA, będą musieli wystąpić o zezwolenie ETIAS przed wizytą w strefie Schengen. Mogą wypełnić wniosek i wnieść opłatę za usługę w wysokości 7 euro (około 8 USD) online. Zezwolenie jest ważne przez trzy lata. Aplikanci potrzebują jedynie paszportu ważnego 3 miesiące po planowanym wylocie, karty płatniczej i adresu e-mail – informuje portal fly4free.pl. “Wypełnienie wniosku online nie powinno zająć więcej niż 10 minut z automatycznym zatwierdzeniem w ponad 95% przypadków” – powiedziała Komisja Europejska w oświadczeniu. Stany Zjednoczone mają podobny system nazywany elektronicznym systemem autoryzacji podróży lub ESTA, a Kanada – eTA. “Jesteśmy świadomi planu Unii Europejskiej dotyczącego wdrożenia własnego systemu informacji o podróży i systemu autoryzacji, podobnego do amerykańskiego systemu ESTA, aby przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania zewnętrznymi granicami UE i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne”, powiedział urzędnik Departamentu Stanu USA oświadczenie. “Każdy kraj ma prawo określić swoje standardy wejścia. Urzędnik dodał, że “autoryzacja ETIAS nie jest wizą”. Stany Zjednoczone nie będą jedynym krajem dotkniętym zmianami. Od 2021 obywatele z 60 krajów będą musieli ubiegać się o ETIAS przed wejściem do strefy Schengen. Wśród krajów tych znajdują się Brazylia, Kanada, Nowa Zelandia, Singapur, Izrael i Mauritius. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, czyli za niecałe dwa lata. Unijne instytucje zaznaczają, że zmiana zasad wjazdu na teren UE wynika z rozszerzenia procedur bezpieczeństwa. Mimo komunikatu o wprowadzeniu wiz, wciąż nie poinformowano o wysokości kosztów uzyskania takiego dokumentu ani o tym, jak długo będzie on ważny. Cała administracja związana z wydawaniem wiz ma się odbywać poprzez ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), czyli unijny system informacji o podróży oraz zezwoleniach na podróż. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcilk Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Sokołowska-Gwizdka Website Pisarka, dziennikarka, członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej artykuły, recenzje i wywiady publikowane były w wielu pismach w Polsce: „Rzeczpospolita”, „Pani”, „Dziennik Łódzki”, „Odgłosy”, „Jazz Forum” i za granicą: „Gazeta” (Toronto), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Polonia Kalifornijska” (San Diego), „Teraz” (Filadelfia), „Polonez” (Kair, Egipt), „Kurier Zachodni” (Perth, Zachodnia Australia), „Tygodnik Polski” (Sydney, Australia), „Pro Polonicum” (Fryburg, Szwajcaria). Autorka książki o Helenie Modrzejewskiej „Co otrzymałam od Boga i ludzi”. Obecnie mieszka w Austin w Teksasie. . Materiał udostępniony “Gazecie” przez CultureAvenue - cultureave.com. Dziękujemy! Search

