Wolny najlepszy z Polaków w ostatnim konkursie w Vikersund

Dziesięć dni rywalizacji w czterech norweskich miastach, 15 skoków i na koniec ostateczne zwycięstwo w cyklu Raw Air najlepszego zawodnika tego sezonu. Ryoyu Kobayashi z Japonii w niedzielę był drugi, ale to wystarczyło mu do końcowego triumfu. Wygrał z przewagą zaledwie 0,1 punktu Domen Prevc ze Słowenii.

Przed ostatnim akordem Raw Air 2019 jasne było, że rywalizacja o końcowe zwycięstwo w cyklu rozstrzygnie się między dwoma zawodnikami. Liderem był Stefan Kraft. Austriak miał jednak tylko 8,5 punktu przewagi nad Ryoyu Kobayashim. Japończyk, który już kilka konkursów temu zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę, w Vikersund od początku czuł się znakomicie.

Przed konkursem podopieczni trenera Stefana Horngachera obiecująco zaprezentowali się w serii próbnej. Cała czwórka była w czołowej dziesiątce. Piotr Żyła z wynikiem 220 metrów uplasował się na szóstej lokacie, ósmy był Dawid Kubacki (215,5 m), dziewiąty Kamil Stoch (218 m), a dziesiąty Jakub Wolny (219,5 m). Zanim Biało-czerwoni pojawili się na rozbiegu w konkursie, zobaczyliśmy znakomity skok Domena Prevca. Słoweniec uzyskał aż 241 metrów. Panowały wtedy świetne warunki do dalekich lotów.

Wykorzystał to skaczący kilka minut później Jakub Wolny. 23-latek, który praktycznie z każdą kolejną próbą w Vikersund osiągał lepsze wyniki, także i teraz pokazał dobrą formę. W sobotę w rywalizacji drużynowej Wolny dwukrotnie poprawiał rekord życiowy. Przed niedzielnymi zmaganiami wynosił on 229,5 metra.

Tym razem w pierwszej kolejce uzyskał 230 metrów. Jak się potem okazało, to dało mu znakomite, trzecie miejsce na półmetku zawodów. “Szybki” miał zatem realne szanse na pierwsze podium w Pucharze Świata w karierze. Drugi był Kobayashi, który minimalnie zmniejszył tym samym stratę do Krafta. Na 11. miejscu był Kubacki (214,5), tuż za nim plasował się Żyła (212). Słabo skaczący w sobotnim konkursie indywidualnym Stoch tym razem poleciał 207,5 metra. To dawało mu 16. lokatę.

W finałowej serii Stoch w końcu mógł się na mamucie w Vikersund uśmiechnąć. Uzyskał 225,5 metra. To była jego zdecydowanie najlepsza próba w ostatnich dniach. Dzięki niej ostatecznie sklasyfikowano go na 12. miejscu. Pięknie poleciał Żyła. 232 metry to też był jego najlepszy skok w tym roku na Vikersundbakken. Lecący po nim Kubacki doleciał do 225. metra. To sprawiało, że w tamtym momencie na pierwszych trzech pozycjach byli sami Polacy.

Dobry skok na 229 metrów zaprezentował Kraft i objął prowadzenie. Wolny miał równie udaną drugą próbę. 225,5 metra dało mu ostatecznie czwartą, najlepszą w karierze pozycję. Potem genialnie pokazał się Kobayashi. Azjatycki dominator tego sezonu uzyskał 239 metrów i tym samym wygrał całą rywalizację w Raw Air.

Łącznie w klasyfikacji generalnej norweskiej imprezy miał 2461,5 punktu i Krafta wyprzedził o niespełna trzy “oczka”. Niesamowite. Wydawało się, że będzie także najlepszy w tym konkursie. Domen Prevc wytrzymał jednak presję. 232,5 metra dało mu czwarty w karierze, ale jakże szczęśliwy triumf w Pucharze Świata. Ostatecznie Słoweniec miał bowiem 454,7 punktu. Kobayashiego wyprzedził o… 0,1 punktu.

Zmagania w cyklu Raw Air w tym sezonie rozgrywane były po raz drugi. Najlepsi skoczkowie świata rywalizowali kolejno na obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim oraz w ten weekend w Vikersund. W ciągu 10 dni zawodnicy mieli łącznie oddać 16 punktowanych prób. Do klasyfikacji generalnej liczyły się bowiem także skoki z kwalifikacji oraz konkursu drużynowego. Własnie w rywalizacji zespołowej w poprzednią sobotę udało się rozegrać tylko jedną serią. To sprawiło, że do ostatecznego rankingu turnieju weszła punktacja z 15 skoków. W następny weekend ostatnie konkursy w sezonie. Tradycyjnie zakończą go skoki na mamucie w Planicy.

WYNIKI KONKURSU W VIKERSUND

1. Domen Prevc (Słowenia) 454,7 (241/232,5)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 454,6 (237/239)

3. Stefan Kraft (Austria) 443,2 (236,5/229,5)

4. Jakub Wolny (Polska) 438,8 (230/225,5)

5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 434,3 (223/230)

6. Robert Johansson (Norwegia) 431,6 (237/224)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 420,3 (229,5/217,5)

8. Simon Ammann (Szwajcaria) 416,3 (224/215,5)

9. Piotr Żyła (Polska) 408,9 (212/232)

10. Dawid Kubacki (Polska) 405,3 (214,5/225)

11. Andreas Wellinger (Niemcy) 404,6 (216,5/214)

12. Kamil Stoch (Polska) 397,8 (207,5/225,5)

KLASYFIKACJA CYKLU RAW AIR

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 2461,5

2. Stefan Kraft (Austria) 2458,6

3. Robert Johansson (Norwegia) 2351,6

4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 2296,8

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 2265,3

6. Simon Ammann (Szwajcaria) 2196,5

7. Dawid Kubacki (Polska) 2196

8. Jakub Wolny (Polska) 2187,1

9. Kamil Stoch (Polska) 2147,6

10. Jewgienij Klimow (Rosja) 2144,1

… 17. Piotr Żyła (Polska) 2050,6

39. Stefan Hula (Polska) 899

54. Paweł Wąsek (Polska) 602,9

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1905

2. Stefan Kraft (Austria) 1317

3. Kamil Stoch (Polska) 1251

4. Piotr Żyła (Polska) 1021

5. Robert Johansson (Norwegia) 953

6. Dawid Kubacki (Polska) 912

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 828

8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 777

9. Timi Zajc (Słowenia) 738

10. Karl Geiger (Niemcy) 700

… 23. Jakub Wolny (Polska) 284

39. Stefan Hula (Polska) 69

47. Maciej Kot (Polska) 25

67. Paweł Wąsek (Polska) 4

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz