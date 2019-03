Wyrok dla kierowcy, który zabił 16 osób i ranił 13 – tragedia Humboldt Broncos Kierowca ciężarówki, który spowodował śmiertelną kolizję z autokarem wiozącym młodych zawodników drużyny Humboldt Broncos, został skazany w piątek na osiem lat więzienia przez sędzię Inez Cardinal, która powiedziała, że wierzy, iż jego wyrzuty sumienia były szczere, ale rozważając wyrok musiała wziąć pod uwagę poważne konsekwencje dla tak wielu ludzi. Jaskirat Singh Sidhu z Calgary przyznał się do winy w styczniu, uznając swoją winę w wypadku, który pozbawił życia 16 osób i spodowował obrażenia 13 innych. 30-latek stał cicho i patrzył na sędzię. Jego kara obejmuje 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Czeka o też deportacja do rodzinnego – Indii kiedy wyjdzie na wolność. Marilyn Cross, której syn Mark był asystentem trenera drużyny, powiedziała, że perspektywa, że Sidhu znajdzie się w więzieniu nie przynosi pocieszenia.„Nasz syn nie wróci. Nikt na tym nie wygrywa” – powiedziała. Raylene Herold i jej mąż Russell, ubrani w koszulki Broncos w sądzie, podkreślają: „My mamy dożywotni wyrok”. Ich 16-letni syn, najmłodszy z zawodników jadących tego dnia autokarem, miał pewnego dnia przejąć rodzinną farmę. Jego ojciec powiedział, że nadchodząca rocznica katastrofy 6 kwietnia będzie kolejnym bolesnym przypomnieniem tego, co stracili. Mark Dahlgren, którego syn Kaleb doznał urazu mózgu, powiedział: „Zbliża się rocznica, która będzie bardzo, bardzo trudna. I mam nadzieję, że po tym może wrócimy do tego, co jest dla nas nową normalnością”. Sidhu nic nie powiedział, został zakuty w kajdanki i odeskortowany przez oficerów do czekającego przed sądem SUV. This slideshow requires JavaScript. Jego wuj z Londynu w Anglii wydał później oświadczenie zgromadzonym reporterom. „W imieniu mojej rodziny chciałbym wyrazić moje szczere współczucie dla 29 rodzin”, powiedział Chanan Singh Sidhu. „Czujemy również wdzięczność wobec rodzin i społeczeństwa kanadyjskiego za wsparcie, współczucie i zrozumienie, które okazali… dla mojego siostrzeńca i naszych rodzin”. Sędzia Cardial rozpoczęła odczytując na głos imię każdej ofiary. „Byli utalentowanymi sportowcami, liderami społeczności z nadziejami i marzeniami na przyszłość… Niektórzy marzyli o posiadaniu rodziny, podczas gdy inni już mieli rodziny”. Sędzia powiedziała, że kilka czynników, w tym jego wyrzuty sumienia i wyrzuty sumienia, uratowały Sidhu przed maksymalnym wyrokiem 14 lat. Ale zauważyła, że ​​kierowca zignorował kilka znaków uprzedzających o zbliżającym się skrzyżowaniu: „To nie była chwilowa utrata uwagi. Miał wystarczająco dużo czasu, aby zatrzymać pojazd. Pan Sidhu nie pędził, ale jego prędkość była nadmierna. ” Sąd wcześniej usłyszał, że Sidhu jechał z prędkością pomiędzy 86 a 96 km/h, kiedy minął cztery znaki ostrzegające go o skrzyżowaniu, zanim dotarł do dużego znaku stop z migającymi światłami. Adwokat obrony Mark Brayford powiedział sądowi, że Sidhu był zdekoncentrowany z powodu trzepoczącej plandeki z tyłu ciężarówki. Sidhu został wynajęty przez małą firmę przewozową Calgary na trzy tygodnie przed katastrofą. Spędził dwa tygodnie z innym kierowcą ciężarówki, zanim po raz pierwszy wyruszył sam w trasę na kilka dni przed katastrofą. O tragedii w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.