Zadyszka Lechii w piłkarskiej ekstraklasie Za nami już 25. kolejka piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy sezonu 2018/2019. W tej serii spotkań punkty znów straciła pierwsza Lechia Gdańsk mająca już raptem 2 punkty przewagi nad wiceliderem Legią Warszawa. W niedzielę znów ośmieszył się Lech Poznań, natomiast Piast Gliwice po piątkowej wygranej wskoczył na podium. Na początek 25. kolejki LOTTO Ekstraklasy 2018/2019 w małych derbach Górnego Śląska zabrzański Górnik spotkał się u siebie z solidnym w tym sezonie Piastem Gliwice. Piast potwierdził dobrą formę, zasłużenie wygrał 2:0 i awansował na 3. miejsce w ligowej tabeli. W drugim piątkowym meczu rozczarowujący Śląsk Wrocław zagrał przed własną publicznością z nierówną ostatnio Jagiellonią Białystok, która po porażce 0:2 straciła pozycję na podium. W sobotę Cracovia Kraków, która po serii wygranych tydzień temu przegrała zmierzyła się z ostatnim Zagłębiem Sosnowiec. Po 2 trafieniach Airama Cabrery gospodarze zwyciężyli 2:1 umacniając się dzięki temu w górnej ósemce. Następnie słaba w ostatnich tygodniach Korona Kielce podejmowała jeszcze gorszą Wisłę Kraków. W Kielcach doszło do sporej niespodzianki. Mimo 2-krotnego prowadzenia Korony to Wisła Kraków wygrała i to aż 6:2. Emocji nie zabrakło także w niedzielę. Szczecińska Pogoń przy komplecie ponad 15 tysięcy ludzi przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin, które po zwycięstwie aż 3:0 awansowało do górnej ósemki. Dołująca Miedź Legnica spotkała się z Lechem Poznań, który mógł odnieść 3 zwycięstwo z rzędu. Mecz idealnie rozpoczął się dla gospodarzy bo już w 4. minucie wyszli na prowadzenie. Pół godziny później na 2:0 podwyższył Forsell i na przerwę Miedź schodziła z przewagą dwóch goli. Po zmianie stron gospodarze nadal byli lepsi triumfując na końcu 3:2. W jedynej poniedziałkowej konfrontacji liderująca Lechia Gdańsk po ostatniej porażce zagrała u siebie z Wisłą Płock, która dla odmiany w 24. kolejce wygrała, ale wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Po pierwszej słabej połowie i drugiej dużo lepszej padł remis 1:1. „Nafciarze” od 61 minuty grali w „10”. Wyniki 25. kolejki LOTTO Ekstraklasy 2018/2019:

piątek. 8 marca Górnik Zabrze – Piast Gliwice 0:2

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 2:0 sobota, 9 marca Cracovia Kraków – Zagłębie Sosnowiec 2:1

Korona Kielce – Wisła Kraków 2:6

Arka Gdynia – Legia Warszawa 1:2 Niedziela, 10 marca Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0:3

Miedź Legnica – Lech Poznań 3:2 Poniedziałek, 11 marca

Lechia Gdańsk – Wisła Płock 1:1



Tabela po 25. kolejce LOTTO Ekstraklasy 2018/2019:

1. Lechia Gdańsk 50 pkt.

2. Legia Warszawa 48

3. Piast Gliwice 43

4. Jagiellonia Białystok 40

5. Lech Poznań 39

6. Cracovia Kraków 39

7. Pogoń Szczecin 38

8. Zagłębie Lubin 36

9. Korona Kielce 36

10. Wisła Kraków 35

11. Śląsk Wrocław 27

12. Miedź Legnica 27

13. Arka Gdynia 25

14. Górnik Zabrze 24

15. Wisła Płock 24

16. Zagłębie Sosnowiec 18 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.