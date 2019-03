Zamień te niebezpieczne leki na zioła i rośliny lecznicze Szanowny Czytelniku, w leczeniu chorób i dolegliwości nasi przodkowie od tysięcy lat korzystali z dobrodziejstw natury: naparów, nalewek, wywarów, okładów i maści… Przygotowywali je z leczniczych roślin, a receptury przekazywali z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj niestety niewiele już osób posiada tę cenną wiedzę. Na szczęście leki ziołowe i inne rośliny lecznicze zaczęły przeżywać swój renesans. Dzięki współczesnym badaniom naukowym z pomocą mogą Ci przyjść nie tylko rośliny lecznicze z domowego ogródka, ale także te z najbardziej odległych miejsc świata takich jak Amazonia, Chiny, Papua-Nowa Gwinea, Nowa Zelandia… Wiele chorób, które obecnie leczy się mało skutecznymi lub niebezpiecznymi lekami, można skutecznie wyleczyć ziołami: trędownik bulwiasty pomoże Ci na bóle pleców – trudne do zniesienia i będące często przyczyną nieobecności w pracy, ginkgo biloba i żeńszeń syberyjski (Eleutherococcus senticosus) poprawi funkcjonowanie Twoich neuronów, babka lancetowata to naturalny sposób na astmę, melisa poprawi jakość flory bakteryjnej w zespole jelita drażliwego. Również inne rośliny lecznicze mogą okazać się pomocne w przypadku wielu powszechnie występujących chorób: modrzew – wzmocni Twój system immunologiczny. Tradycyjnie zalecany jest w przypadku nawracających infekcji, zwłaszcza schorzeń laryngologicznych (zapalenie uszu, zapalenie zatok, zapalenie krtani i inne); ostropest plamisty, desmodium, dymnica osłabią niepożądane skutki leków syntetycznych dla wątroby; czarna rzodkiew, jastrzębiec kosmaczek, kurkuma ochronią Twoje nerki. Ale kto informuje chorych o tych wszystkich dobroczynnych właściwościach roślin leczniczych?Absolutnie nikt. System opieki medycznej preferuje wszechobecne leki syntetyczne. W większości przypadków to właśnie takie środki przepisze Ci Twój lekarz. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio polecił Ci on jakiś preparat roślinny? Na wydziałach lekarskich polskich uczelni medycznych o działaniu roślin leczniczych nie uczy się wcale albo w bardzo wąskim zakresie. Zawód zielarza praktycznie nie istnieje, w aptekach coraz trudniej zdobyć leki recepturowe, większość farmaceutów nie zna się już na roślinach leczniczych, ale za to półki zapełnione są lekami syntetycznymi. Urzędnicy najchętniej zakazaliby sprzedaży takich roślin poza aptekami. Czy wiesz, że dyrektywa UE zabrania wskazywania na opakowaniach, że koper włoski pomaga na trawienie, tymianek przynosi ulgę w zapaleniu oskrzeli, a rumianek uspokaja nerwy i ułatwia sen?! W czyim interesie leży to, aby pozbawiać Cię tych naturalnych i tanich środków leczniczych oraz informacji o nich?… Wyzwanie Koncerny farmaceutyczne za horrendalne ceny oferują Ci syntetyczne leki – nędzne kopie tego, co przekazała nam wszystkim za darmo natura. Czy nie pora to zmienić?! Czy nie warto wrócić do źródeł i korzystać z danych nam od wieków dobrodziejstw natury? Jeśli pozwolimy na to, aby wiedza o roślinach umarła razem z nami, nasze dzieci zostaną odcięte od korzeni i od wszelkiego powiązania z tym, co naturalne. Będą łatwym łupem dla firm farmaceutycznych i nie będą miały innego wyjścia niż leczyć się poprzez zatruwanie siebie i środowiska. Aby do tego nie dopuścić, stworzyliśmy dla Ciebie i Twoich Bliskich czasopismo: Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka To niezastąpione źródło porad i przepisów, jak w domowych warunkach samodzielnie przygotować maści, napary, nalewki, wywary i olejki, które wspomogą zdrowie Twoje i Twoich Bliskich. Dzięki miesięcznikowi Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka (Plantes & Bien-Être) przywrócisz żywą wiedzę o roślinach w swojej rodzinie. Poznasz, które z nich są bogate w składniki odżywcze, które leczą, które ratują życie, jakie jest ich działanie, jakie niosą ze sobą zagrożenia i interakcje z lekami. Oto kilka przykładów: Pozłotka kalifornijska (Eschscholzia californica) znakomicie pomaga na spokojny sen. Od 6 do 10 g suszonej pozłotki zaparzaj w 0,5 l wody. Pij 3 razy dziennie, jeśli miewasz lęki. Możesz ją stosować przed snem w przypadku bezsenności. Dziurawiec jest równie skuteczny jako antydepresant jak lekarstwa syntetyczne. Jest często stosowany, ale kto tak naprawdę wie o wszystkich jego interakcjach z innymi lekami? Przeczytasz o tym w czasopiśmie Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka. Liście karczocha pobudzają czynności wątroby oraz wydzielanie żółci, co ułatwia trawienie tłuszczów. Ortosyfon tradycyjnie zaleca się w Indiach jako środek na kamicę nerkową. Jest również zalecany osobom podatnym na dolegliwości dróg moczowych (takie jak zapalenie pęcherza moczowego). Na tzw. ciężkie nogi oraz na puchnięcie nóg pij napar z mniszka lekarskiego lub z bzu czarnego, ponieważ mają one działanie drenujące i wzmagające diurezę. Nostrzyk i oczar będą skutecznie walczyć z żylakami i niewydolnością żylną. Hakorośl (Harpagophytum), zwana czarcim pazurem, to roślina pochodząca z południowej Afryki spożywana przez rdzenną ludność, aby uśmierzać bóle, zwłaszcza bóle porodowe. Jest również skuteczna w przypadku bólów stawowych, lędźwiowych czy wywołanych zapaleniem ścięgien. Jeśli działanie hakorośli okaże się niewystarczające, wzmocnisz je, zażywając kadzidłowiec (Boswellia carterii) oraz liście czarnej porzeczki (Ribes nigrum). Przy stosowaniu roślin leczniczych ważne jest też, aby umieć rozróżnić te występujące w naturze od tych, które sprzedaje się w aptece. Trzeba wiedzieć, gdzie znajdować rośliny lecznicze, kiedy je zrywać, jak przechowywać, jakie są przeciwskazania do ich przyjmowania i w jakie interakcje wchodzą z lekami. Wszystkie dokładne wskazania dla roślin leczniczych, jak je przygotowywać i jak spożywać, znajdują się w czasopiśmie Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka. Przygotuj swoje własne lekarstwa Teraz odkryjesz, jak łatwo jest wyhodować w swoim ogródku rośliny od zawsze uprawiane przez naszych przodków, ale także te niedawno odkryte w ziołolecznictwie. Dowiesz się, jak można uprawiać wybrane rośliny wykorzystywane do celów leczniczych w innych kulturach: w medycynie chińskiej, amazońskiej, rośliny tybetańskie czy ajurwedyjskie (medycyna indyjska). Czasopismo Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka opisuje, jak samodzielnie przygotować lekarstwa, które skutecznie zwalczą choroby lub zapobiegną wielu dolegliwościom. Nawet, jeśli nie masz ogródka, przekonasz się, że w zwykłej doniczce na parapecie lub na balkonie możliwa jest uprawa całej naturalnej apteki ratunkowej. I nie musisz być superogrodnikiem – w publikacji Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o uprawianiu roślin leczniczych, tak aby rosły one zdrowo i miały odpowiednią jakość. Życie piękniejsze i bardziej radosne Gdy poznasz wiedzę o roślinach, Twoje życie stanie się piękniejsze i bardziej radosne! Każdego dnia będziesz mógł cieszyć oko tym, jak rosną na Twoim balkonie lub w ogrodzie. Zwykły spacer stanie się pasjonującą przygodą, jeśli zaczniesz rozpoznawać gatunki roślin oraz ich praktyczne zastosowanie: Kozłek lekarski , męczennica (passiflora) i szafran poprawiają sen.

, (passiflora) i poprawiają sen. Gryfonia i dziurawiec zmniejszają smutki.

i zmniejszają smutki. Różeniec górski pomaga radzić sobie ze stresem.

pomaga radzić sobie ze stresem. Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri) poprawia pamięć… Szkoda nie korzystać z tych oraz z wielu innych prezentów od natury, które odkryje przed Tobą nowy miesięcznik Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka. To skarb dla Twojego zdrowia, a Ty możesz go zdobyć. Jeśli zechcesz jak najszybciej poznać czasopismo Rośliny i Zdrowie. Twoja naturalna apteka, zamów jego prenumeratę, … a w najnowszym, marcowym numerze znajdziesz między innymi: ► Rośliny w walce z otyłością brzuszną Nadwaga z pewnością nie wygląda dobrze. Jednak konsekwencje mogą być jeszcze bardziej poważne. Z marcowego numeru dowiesz się, jak rozpoznać zespół metaboliczny, przeczytasz o czynnikach żywieniowych sprzyjających powstawaniu insulinooporności. Znajdziesz w nim też wskazówki, jakie rośliny pomogą zwalczyć otyłość brzuszną. ► Herbatka na uspokojenie skołatanego serca Twoje serce wali jak oszalałe bez wyraźnej przyczyny? Sprawdź, czy powodem nie są nerwy. Te rośliny pomogą Ci je ukoić. ► Tak niewiele potrzebuje skóra, by lśnić Czy konwencjonalne kosmetyki to pułapka? A może alternatywą są bio kosmetyki? Czy na pewno? W marcowym numerze przeczytasz o Slow Cosmétique oraz poznasz przepis, dzięki któremu uzyskasz ładny kolor skóry. ► Pokonaj stres Badania naukowe dowodzą powiązań między stresem a problemami zdrowotnymi. W najnowszym numerze przeczytasz, jak stres wpływa na Twój organizm, a przede wszystkim dowiesz się, jak się ze stresem uporać. Przedstawimy Ci program antystresowy, na które składa się 5 filarów. Poznasz je już za kilka dni, wystarczy, że zaprenumerujesz miesięcznik Rośliny i Zdrowie. ► Zwalcz uzależnienie dzięki tym roślinom Granica między zwykłym przyzwyczajeniem a uzależenieniam bywa cienka. W marcowym numerze dowiesz się nie tylko, jak ją rozpoznać, ale przede wszystkim – przeczytasz o roślinach, które w walce z uzależnieniem będą Twoim wielkim sprzymierzeńcem. Aby otrzymać ten numer, wejdź na tę stronę: https://www.pocztazdrowia.pl/oferta/form/RZ1947DPZ97/R2-uuvgaKLVYRHOY7c1KSb3gX4E30fkvM166tml5oBw, Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.