Zdrowo, ale za drogo Dieta owocowo-warzywna reklamowana w nowym federalnym przewodniku żywności – Canada Food Guide jest dla wielu zbyt droga aby stworzyć podstawę odżywania większości Kanadyjczyków – sugeruje nowy raport. Naukowcy z Uniwersytetu Dalhousie i Uniwersytetu w Guelph stwierdzili, że ponad 52 procent ankietowanych konsumentów stwierdziło, że widzą bariery w realizowaniu zaleceń przewodnika. Ponad 26 procent ludzi wymieniło kwestie cen, inni preferencje smakowe, brak czasu wolnego, ograniczenia dietetyczne i kulturowe oraz brak dostępności produktów w ich okolicy. Sondaż generalnie wykazał brak woli do opierania się na kanadyjskim przewodniku żywieniowym, choć 74 procent respondentów było świadomych jego aktualizacji w 2019 roku. Przewodnik był szóstym najpopularniejszym źródłem informacji żywieniowych wśród respondentów, za przyjaciółmi i rodziną, mediami społecznościowymi, czasopismami i książkami kucharskimi. „Powiedziałbym, że wielu Kanadyjczyków nie bardzo wie w jaki sposób przewodnik żywnościowy, tabelki, które w nim widzą, odnosi się do ich własnej rzeczywistości” – powiedział Sylvain Charlebois, główny autor raportu. „To ideał, ale jest on poza zasięgiem wielu Kanadyjczyków”. Naukowcy odkryli, że przejście z przewodnika po żywności z 2007 r. na obecnie zaktualizowaną edycję z 2019 r. pozwoliłoby przeciętnej 4-osobowej kanadyjskiej rodzinie oszczędzić 6,8% rocznych kosztów żywności. Liczba weganów i wegetarianów – osób świadomie jedzących mniej mięsa – rośnie w Kanadzie i obecnie wynosi około 6,5 miliona osób i jest mniej więcej tej samej wielkości, co populacja Greater Toronto Area. Raport podaje, że ceny owoców i warzyw rosną szybciej niż ceny mięsa. Jeśli tendencja się utrzyma, ponieważ coraz więcej ludzi będzie eliminować mięso ze swoich diet i stosować białka pochodzenia roślinnego, zapotrzebowanie na owoce i warzywa może wzrosnąć. Może to wiązać się z wyższymi kosztami. Health Canada z zadowoleniem przyjęła badanie naukowców i obecnie dokonuje jego przeglądu.„Nowy przewodnik po żywności jest mniej nakazowy – mówi się raczej o proporcjach niż o porcjach – a jego zalecenia można dostosować do różnych preferencji dietetycznych” – czytamy w oświadczeniu. Charlebois zauważył również, że przewodnik to tylko jeden z wielu elementów zdrowego odżywiania. Powiedział, że przewodnik oparty na badaniach naukowych powinien być poddawany częstszym uaktualnieniom, czerpiąc z wiedzy ekonomistów, socjologów i historyków. Ważna jest także współpraca z sektorem rolnictwa, powiedział Charlebois, aby ocenić, czy zdolności produkcyjne Kanady są zgodne z zaleceniami żywieniowymi przewodnika żywieniowego. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

