Zielone święto św. Patryka 17 marca wszyscy jesteśmy Irlandczykami. To St. Patrick’s Day – dzień św. Patryka, patrona Irlandii. Całe miasta przywdziewają zielone barwy, nawet piwo w wielu pubach jest zielone. W Kanadzie i USA są miliony ludzi o irlandzkich korzeniach – dlatego to święto jest obchodze hucznie. To także czas parad. Ja taką oglądałam w Bostonie, której dzielnica South Boston zamieszkiwana jest w dużej mierze przez potomków imigrantów z Irlandii. Oto moje wideo z ubiegłego roku. Historia św. Patryka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.