Zofia Czerwińska nie żyje Znana i lubiana aktorka Zofia Czerwińska urodziła się 19 marca 1933 roku w Poznaniu. Ukończyła PWST w Krakowie i całe swoje życie związała z aktorstwem. Pierwszym filmem, w jakim zagrała, było „Pokolenie” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Wcieliła się tam w rolę barmanki. Fani zapamiętają ją również z ról w “Misiu” Stanisława Barei, “Rejsie” Marka Piwowskiego, czy też “Och, Karol” Romana Załuskiego, gdzie wcieliła się w rolę matki głównego bohatera. Zofia Czerwińska występowała również na mniejszym ekranie. W serialu “Czterdziestolatek” wykreowała postać Zosi Nowosielskiej, w “Alternatywy 4” została Balcerkową, a w “Tygrysach Europy” ciotką Jacka. Fani serialu “Świat według Kiepskich” zapamiętają ją jako Malinowską. Zofia Czerwińska w swojej karierze wcieliła się w około 150 ról filmowych i teatralnych. Były to zarówno drobne postaci drugoplanowe, jak i jedne z głównych bohaterek. Od 1979 roku Zofia Czerwińska występowała na deskach Teatru Syrena. Wcześniej związana była m.in. z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (1958-1960), Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1960-1961), Stołeczną Estradą (1976-1979). Występowała również w Teatrze Telewizji. Jedną z jej ulubionych ról była postać Ciotki Bożeny, w którą wcieliła się w spektaklu “Bożena” wyreżyserowanym przez Andrzeja Barańskiego. Przez wiele lat pracowała na estradzie, recytując monologi i występując w skeczach kabaretowych. Łącznie zagrała około 150 ról i epizodów w produkcjach kinowych i telewizyjnych. W 2003 roku została laureatką Kryształowego Granata dla najlepszej aktorki komediowej na VII Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Z kolei 5 lat później odebrała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zofia Czerwińska do końca życia była aktywna zawodowo, ostatnio można było ją zobaczyć w serialu „Pierwsza miłość”. W wywiadach zawsze powtarzała, że nie przejmuje się dojrzałym wiekiem. „Starość? Nie, dziękuję” – brzmiał tytuł wywiadu udzielonego „Wysokim Obcasom” w 2016 roku. Warto dodać, że aktorka angażowała się także społecznie – m.in. w 2017 roku została ambasadorką akcji „Ramię w ramię po równość” Kampanii Przeciwko Homofobii. Przez lata działała też na rzecz praw zwierząt i chętnie pojawiała się publicznie, ale także w filmach u boku swojego ukochanego psa, Dżeka. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

