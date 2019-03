ZUT świętuje jubileusz swego 10-lecia

Rozmowa z rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, dr hab. inż. Jackiem Wróblem

Leszek Wątróbski: 10 lat temu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął budowanie swojej przyszłości. Nastąpiło połączenie Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Czy było warto?

dr hab. inż. Jacek Wróbel: Oczywiście, że było warto. Zachodniopomorskie jest specyficznym regionem, zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. W takiej sytuacji duże rozdrobnienie uczelni nie jest dla nikogo korzystne. Połączenie dwóch naszych uczelni okazało się krokiem w dobrą stronę. Osobiście należę do ludzi, którzy lubią mieszać geny. Dziś ZUT jest przykładem nowatorskiego połączenia tradycji z wyzwaniami, jakie stawia przed nami współczesny świat. W okresie minionych 10 lat udało się nam stworzyć bazę naukową, techniczną, logistyczną i intelektualną – dla sprostania oczekiwań studentów i naukowców. Chociaż nie do końca jest ona w pełni wykorzystana.

Pomysł połączenia naszych uczelni okazał się naprawdę dobry. Osobiście byłem i nadal jestem zwolennikiem takiego działania, choć zdaję sobie sprawę, że integracja nie była wcale łatwa dla naszych środowisk. Ówczesne władze obu uczelni, dokonujące tej integracji, działały na szczęście zdecydowanie i szybko. Na ich decyzję miały niewątpliwie wpływ czynniki środowiskowe. Duże uczelnie mają przecież zdecydowanie większe możliwości.

L.W.: Integracja ciągnęła się wiele lat…

J. W.: Musieliśmy się do siebie dopasować, zbudować jedną wspólną administrację, jedną księgowość i jeden rektorat. Nieco inaczej było z wydziałami, które pozostały w tych samych strukturach, ale musiały się wzajemnie poznawać i dostosowywać do współczesnych wymogów. Nowa uczelnia, jaką stał się ZUT, początkowo nie była rozpoznawalna, powoli musiała budować swoją markę na bazie tradycji i wysokiej jakości kształcenia połączonych uczelni. tj. Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Musieliśmy więc na nową markę intensywnie pracować, nie tylko promocyjnie. Na rynku lokalnym zajęło nam to 2-3 lata. W mojej opinii nie ma jeszcze pełnej integracji badawczej i dydaktycznej. Ona powinna być w zdecydowanie szerszym zakresie, niż to, co dotąd zrobiliśmy. Budujemy ją więc dalej – nie jest to łatwe zadanie. Integracja to także przezwyciężanie przyzwyczajeń i uprzedzeń ludzkich. One sprawiały nam wiele kłopotów przez kilka pierwszych lat. A i dzisiaj, nie możemy powiedzieć, że proces ten został w całości zakończony. Nadal można jeszcze spotkać jej przeciwników.

L.W.: Co dała Państwu integracja uczelni?

J. W.: Największym plusem integracji było zwiększenie potencjału i siły dydaktyczno-badawczej. Staliśmy się jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku – nie tylko regionalnym, ale i krajowym, a w niektórych dziedzinach też na rynku międzynarodowym. Musimy jednak zwrócić uwagę na jeszcze większą integrację zespołów badawczych, ale też na tworzenie kierunków studiów interdyscyplinarnych.

L.W.: Wasze sukcesy… Trzy lata temu zdobyliście prestiżowe logo HR Excellence in Research, które świadczy o dokonywaniu dobrego doboru pracowników i utrzymywaniu się w wysokim standardzie Waszej pracy…

J. W.: Nasz Uniwersytet 3 lata temu dołączył do elitarnego grona 35 instytucji w Polsce (10 uczelni), które mogą poszczycić się logiem HR nadawanym przez Komisję Europejską jednostkom, które stają się wzorem w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi. To logo nie jest przyznawane na zawsze, aby je utrzymać musimy spełnić wysokie wymagania w kolejnych edycjach.

L.W.: Jakie inne jeszcze sukcesy odnieśliście ostatnio?

J. W.: W ostatnich dwóch latach zdobywaliśmy 1. miejsca w edycji ogólnopolskiego konkursu „Strona Internetowa bez Barier”. W rankingu uczelni i jednostek naukowych SCIMAGO oparty na bazie czasopism SCOPUS w 2018 roku ZUT był na 30. miejscu w Polsce na 95 klasyfikowanych jednostek naukowo-badawczych i na 656. miejscu na świecie na 5637 klasyfikowanych.

W 2018 roku zostaliśmy wyróżnieni odznaką honorową „Zasłużony dla Wynalazczości” przez Prezesa Rady Ministrów. Bowiem od wielu lat utrzymujemy 2.-3. pozycję w Polsce spośród wszystkich jednostek naukowo-badawczych pod względem liczby i dobrej jakości zgłaszanych do ochrony w Urzędzie patentowym RP wynalazków. Ponadto stworzyliśmy nowoczesne obiekty i centra naukowo-dydaktyczne, w których prowadzone są badania interdyscyplinarne. Przykładem są: Centrum Badawczo-Dydaktyczne Nanotechnologii, Centrum Bioimobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych czy Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Są tam nowoczesne laboratoria, sale wykładowe i czytelnie, integrujące różne środowiska naukowe z dziedziny inżynierii chemicznej i materiałowej, biotechnologii i inżynierii środowiska. W obszarze kształcenia ogromnym sukcesem było sklasyfikowanie kierunku chemical engineering na ZUT w 4. setce prestiżowego rankingu szanghajskiego, ponadto w 2017 roku kierunek studiów projektowanie architektury wnętrz i otoczenia uzyskał ogólnopolski certyfikat Studia z Przyszłością. Staramy się intensyfikować naszą współpracę z gospodarką w występowaniu do różnych instytucji (NCBiR, NCN, itp.) o fundusze zewnętrzne. Utworzyliśmy tzw. Centrum Zarządzania Projektami przy Regionalnym Centrum Innowacji Transferu Technologii, które ma nam pomagać z wdrażaniem badań naukowych do gospodarki (komercjalizacji).

L.W.: Wspomniał Pan Rektor o kierunkach kształcenia…

J. W.: ZUT oferuje aktualnie kształcenie na około 40 kierunkach studiów z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wybór uczelni i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi, pragnącymi odpowiedzialnie kreować swoją przyszłość. Przy wyborze studiów warto kierować się przede wszystkim zainteresowaniami, jakością kształcenia, warunkami studiowania oraz możliwościami podjęcia pracy po uzyskaniu dyplomu. ZUT w Szczecinie jest tą uczelnią, która spełni te wszystkie oczekiwania. Kształcimy przede wszystkim inżynierów. Proponujemy, oprócz studiów I i II stopnia na 10 wydziałach, również studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasze programy kształcenia są dostosowywane do zapotrzebowania rynku pracy. Przy ich tworzeniu uczestniczą także podmioty gospodarcze, wchodzące w skład Rad Programowych. Jakość studiów współtworzy doskonała kadra naukowo-dydaktyczna oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna, a także co ma znaczenie baza sportowo-rekreacyjna. W ostatnich latach uczelnia dużo inwestowała i nadal inwestuje w nowe laboratoria i infrastrukturę techniczną. Uważam jednak, że przy obecnym niżu demograficznym, uczelnia nasza posiada nadal zbyt dużą liczbę kierunków studiów. Zmierzamy w kierunku ich konsolidacji. Musimy jednocześnie obserwować zmieniający się rynek pracy i w miarę potrzeby reagować .

L.W.: Współpraca z przemysłem. Czy pracodawcy chętnie zatrudniają Waszych absolwentów…

J. W.: W rankingach, podających procenty zatrudnionych absolwentów i ich późniejsze zarobki, jesteśmy na pierwszym miejscu wśród wszystkich uczelni szczecińskich i na siódmym miejscu wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Współpracujemy nie tylko z lokalnym przemysłem. Mamy podpisanych wiele umów z konkretnymi podmiotami gospodarczymi i zakładami pracy na poziomie uczelni oraz wydziałów. Przedstawiciele otoczenia gospodarczego zasilają i wspomagają nasze Rady Programowe. Wszyscy pracodawcy są zawsze u nas mile widziani. Oni także mają wpływ na kształtowanie programu studiów, z uwzględnieniem aspektów praktycznych, tak aby studenci mogli następnie odbywać u nich praktyki. Dużym naszym sukcesem było dostanie grantu na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej na doktorat wdrożeniowy, robiony je wspólnie z Zakładami Chemicznymi “Police” S.A.. Będą one miały wymiar nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny, typowe „dwa w jednym”. Taka praca badawcza powstaje bowiem pod okiem pracodawcy, u którego młody naukowiec jest zatrudniony. Współpraca z Grupą Azoty jest dla nas bardzo ważna. Nasi stypendyści otrzymują wysokie stypendia i są następnie tam zatrudniani.

L.W.: Współpraca międzynarodowa…

J. W.: Bardzo dużą naszą bolączką jest ciągle małe umiędzynarodowienie. Mamy wprawdzie studentów z zagranicy, ale nie tylu ilu byśmy chcieli i mogli przyjąć. Pocieszający jest tu jednak fakt, że ich liczba się ciągle zwiększa. Są to studenci głównie z Hiszpanii, Niemiec, Francji oraz innych krajów Unii Europejskiej. Mamy też studentów ze Wschodu, głównie z Ukrainy. W tym roku akademickim jest ich aż 80 – najwięcej na ekonomii i informatyce. Coraz więcej obcych studentów przyjeżdża do nas w ramach programu Erasmus+. Zdecydowanie gorzej jest z wyjazdami naszych studentów. Mamy dla nich bardzo ciekawe oferty i dużo podpisanych dwustronnych umów. Niestety trudno ich zmobilizować do tych wyjazdów.

L.W.: Jaki jest stan zaawansowania ubiegłorocznej reformy szkolnictwa wyższego nazywanej popularnie Reformą Gowina?

J. W.: Realizujemy ją zgodnie z harmonogramem. Jest bardzo wiele spraw, a co za tym idzie i problemów, które się pojawiają, a które należy rozwiązywać. Bardzo ważne było przypisanie pracowników naukowo-dydaktycznych do nowych dyscyplin naukowych, które w 20121 roku będą ewaluowane wg. nowych kryteriów. Co będzie ważyło nowymi kategoriami dyscyplin prowadzonych na Uczelni, a co za tym idzie ich finansowania. Chodzi tu o kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego szczegółów jeszcze nie znamy. Wiemy jednak, że należy publikować w najlepszych czasopismach o wysokiej punktacji, zdobywać jak najwięcej środków zewnętrznych na badania oraz mieć istotny wpływ naszej działalności naukowej na otoczenie społeczno-gospodarcze. Teraz decydujemy o naszej przyszłości. Czynimy starania aby w utworzonych dyscyplinach zostać ocenieni w kategorii – przynajmniej B+ , która daje nam pełne prawa akademickie – czyli prowadzenie kierunku o profilu ogólnoakademickim, prowadzenie szkół doktorskich wraz z uprawnieniami do doktoryzowania i habilitowania.

L.W.: Dydaktyka to praca ze studentami, których ze względów demograficznych jest coraz mniej…

J. W.: Na ZUT, jeszcze kilka lat temu, studiowało 15 tys. osób. Dzisiaj jest ich około 9 tys. To spory spadek, ale związany zdecydowanie z niżem demograficznym. Mimo, że studentów jest mniej to studenckie koła naukowe są bardzo silne i jest ich coraz więcej. Jest ich aktualnie ponad 100, na wszystkich 10 wydziałach. Dział ds. studenckich corocznie ogólnouczelnianą i ogólnopolską sesję kół naukowych cieszącą się dużym uznaniem w kraju za wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. To nas bardzo cieszy. Mamy też własne wydawnictwa. Zostały one wpisane na listę ministerialną. Staramy się, aby czasopisma wydawane z wszystkich naszych wydawnictw znalazły się na tzw. liście A MNiSW, wchodzących do przyszłej ewaluacji.

L.W.: A jak jest z dotacjami budżetowymi? Czy wystarcza Wam pieniędzy?

J. W.: Ostatnia ewaluacja nie była dla nas najkorzystniejsza. Dokonana ona została na podstawie ostatniej parametryzacji przeprowadzonej w roku 2017 – za okres 2013-2016. Straciliśmy na tej parametryzacji. Wcześniej mieliśmy dobre oceny, 4 wydziały z kategorią A i 6 wydziałów z oceną B. W ostatniej dostaliśmy jedną ocenę A, 8. ocen B i jedną C. Straciliśmy przez to trochę na finansowaniu, ale staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze zewnętrzne, aby prowadzić działalność naukową i dydaktyczną na wysokim poziomie. T dla nas jest priorytetem. Parametryzacja ma bowiem duży wpływ na dotację budżetową. Musimy się postarać, aby następna ewaluacja wypadła znacznie lepiej, tym bardziej, że będziemy ewaluowani w dyscyplinach, a nie w ramach Wydziałów. Chcemy utrzymać, wcześniej zdobyte ciężką pracą, pełne prawa akademickie i wysokie kategorie, które pozwolą nam spokojnie spoglądać w przyszłość.

L.W.: Czy w Szczecinie jest szansa na powstanie jednej dużej uczelni?

J. W.: Wszyscy mnie o to pytają. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego mówi o jednej uczelni w przyszłości. Ja też jestem zwolennikiem zbudowania być może jednej wspólnej uczelni w przyszłości. Ale zacznijmy może najpierw, za jakiś czas, od konfederowania uczelni szczecińskich , w ramach których można by było prowadzić wspólnie kierunki studiów, które powielają się na naszych uczelniach. Mamy spore doświadczenie w łączeniu uczelni. Przeżyłem to wcześniej, w czasie łączenia Akademii Rolniczej z Politechniką Szczecińską. Jest to naprawdę trudny proces i długotrwały. I do niego trzeba się przygotować. Ale odpowiedzi na pytanie: czy i kiedy to nastąpi, złoży się wiele czynników, zarówno tych lokalnych, jak i zewnętrznych: tj. demograficzne, gospodarcze, polityczne itp. Zobaczymy!

Na razie wiele zmian zachodzi na uczelniach przy wprowadzaniu ustawy 2.0. Mamy więc co robić w ramach własnych uczelni – reorganizować struktury, dopasowując ją do dyscyplin, a co najważniejsze przygotować nowy statut uczelni. Dlatego też, na razie nie myślimy o połączeniu, tylko o wdrożeniu nowej ustawy z dobrym dla uczelni skutkiem.

L.W.: …nie zapominając o jakość kształcenia…

J. W.: …to jest niezwykle ważne dla uczelni akademickiej. Mając na uwadze doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie uczelni do zmian w europejskim szkolnictwie wyższym wprowadziliśmy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, który opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień procesu bolońskiego oraz wytycznych zawartych w standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Główną ideą tego systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności. Kreowanie nowych kierunków i specjalności studiów, przy jednoczesnym wzroście potencjału naukowo-dydaktycznego pracowników uczelni oraz rozwoju bazy dydaktycznej, stanowi niewątpliwy atut uczelni w tym procesie. Jesteśmy dobrze oceniani przez studentów za poziom kształcenia i stawiane wymagania. To procentuje na życie zawodowe naszych absolwentów i przynosi wymierne korzyści.

L.W.: Dziękuję za rozmowę. Życzę pełnej i szybkiej integracji Waszej uczelni.

Leszek Wątróbski

Dr hab. inż. Jacek Wróbel, profesor ZUT, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie. Pracował tam od 1986 roku. Tam też się doktoryzował i habilitował. W roku 2008 wybrany został na stanowisko prorektora do spraw kształcenia i studenckich w AR, a od 1 stycznia 2009 prorektorem do spraw studenckich na ZUT. Od 2006 roku rektor ZUT.

Obecnie, obok funkcji rektora, piastuje też stanowisko kierownika Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Specjalizuje się w zakresie fizjologii roślin (ze szczególnym uwzględnieniem stresów roślinnych) ważnych gospodarczo roślin uprawnych oraz roślin energetycznych. Jego habilitacja związana była z kinetyką wzrostu oraz wskaźnikami fizjologicznymi wierzby energetycznej. Ma w swoim zespole zarówno fizjologów, jak i biochemików. Prowadzi też dydaktykę z zakresu fizjologii roślin, ekofizjologii czy biologii roślin energetycznych.