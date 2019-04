100 najbardziej wpływowych ludzi według magazynu “Time” Magazyn “Time” jak co roku wybrał 100 najbardziej wpływowych ludzi. Ranking został podzielony na pięć kategorii: pionierzy, artyści, liderzy, ikony oraz tytani. Wśród liderów wybór padł m.in. na Donalda Trumpa, papieża Franciszka oraz Matteo Salviniego. Donald Trump został wybrany m.in. za to, że “sprzeciwił się państwom NATO, które nie płacą sprawiedliwie na obronę”. W argumentacji zwrócono także uwagę, że prezydent USA zmusił Chiny oraz państwa sąsiadujące z USA do bardziej sprawiedliwych umów handlowych. Przypomniano także, że Trump wycofał USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. Doceniono także jego działania ws. Korei Północnej. Papieża Franciszka umieszczono wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi świata głównie za jego działania ws. wykorzystywania seksualnego w Kościele. “Time” przypomina, że papież zwołał w lutym spotkanie hierarchów kościelnych ws. pedofilii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

