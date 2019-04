Protesty przeciwko ustawie sekularyzacyjnej W niedzielę tysiące montrealczyków wyszło na ulice i głośno potępiało premiera Francoisa Legaulta za proponowaną przez rząd Quebecu ustawę sekularyzacyjną. Manifestacja zorganizowana została przeciwko przepisom, które zakazywałyby noszenia w miejscu pracy symboli religijnych pracownikom sektora publicznego – urzędnikom, nauczycielom, sędziom i funkcjonariuszom policji. Wśród protestujących znalazł się Aymen Derbali, który został poważnie ranny w strzelaninie w meczecie w Quebec City w styczniu 2017 r., w której zginęło sześciu muzułmanów. Derbali, który uczestniczył w spotkaniu z innym ocalałym z tej strzelaniny muzułmaninem Saidem El-Amarim, powiedział tłumowi, że rząd nie działa na rzecz ograniczenia stygmatyzacji i islamofobii, lecz proponuje dyskryminujące ustawodawstwo, które niesprawiedliwie atakuje muzułmańskie kobiety. „Zamiast zastanawiać się nad problemami społecznymi (rząd Legault) chce przyjąć ustawę, która przeciwstawia się prawom kobiet do noszenia hidżabów w pracy”, powiedział Derbali, który został częściowo sparaliżowany podczas strzelaniny i obecnie korzysta z wózka inwalidzkiego. Taran Singh, członek społeczności Sikhów w Montrealu, powiedział, że rząd powinien skupić się na takich kwestiach, jak edukacja i służba zdrowia, zamiast stawiać mieszkańców Quebecu przeciwko sobie. „To, co robią partie polityczne w Quebecu, dzieli nas” – powiedział Singh. „Anglofoni przeciwko frankofonom, federaliści przeciwko zwolennikom suwerenności, świeccy przeciwko religijnym imigrantom. Ta mentalność nie służy nikomu”. Selsabil Hamiham, 21-letnia studentka, powiedziała, że proponowana ustawa atakuje jej tożsamość. „Nie wierzę, że Francois Legault ma prawo, by mówić mi, jak się ubierać” – powiedziała. Noszenie hidżabu było jej wyborem, dodała. „Ponieważ nikt nie zmusił mnie do jej noszenia, nikt nie może mnie zmusić do jej zdjęcia” – powiedziała. Niedzielne wydarzenie było największym z serii protestów przeciwko ustawie znanej jako Bill 21. Wśród protestujących znaleźli się przedstawiciele wielu grup religijnych Montrealu, w tym społeczności muzułmańskiej, sikhijskiej, żydowskiej i chińskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Adila Charkaoui, kontrowersyjnego islamskiego pedagoga, który został oskarżony przez Ottawę o powiązania terrorystyczne. Charkaoui został aresztowany w 2003 roku, ale nigdy nie postawiono mu zarzutów. W niedzielę wezwał mieszkańców Quebecu by domagali się odrzucenia projektu ustawy, który, jak powiedział, ma na celu narzucanie muzułmańskim kobietom sposobu ubierania się. Rząd Quebecu twierdzi, że projekt ustawy jest rozsądny i zgodny z wartościami Quebecu, a w zeszłym tygodniu Legault powiedział, że nie narusza wolności religijnej. Ludzie, którzy byliby zwolnieni z pracy w sektorze publicznym z powodu nowej ustawy, mogą znaleźć inną pracę, powiedział. Legault zauważył również, że jego rząd wprowadził klauzulę, która zwalnia z nowych reguł obecnych pracowników, o ile pozostają na tym samym stanowisku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

