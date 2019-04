Odzyskaj szczupłą sylwetkę – bez wysiłku i wyrzeczeń Z cyklu: Poczta zdrowia Drogi Czytelniku, Jeśli zastosujesz w swoim życiu wiedzę, o której dziś piszę, zaskoczy Cię zmiana, jaką dostrzeżesz, patrząc w lustro. Będziesz znów nosić ulubione ubrania, które dawniej tak dobrze na Tobie leżały. Znajomi będą pytać, co robisz, że tak chudniesz. A może atrakcyjniejszy wygląd Cię nie motywuje? Nie lubisz słyszeć komplementów? W takim razie może powinienem Cię przestraszyć? Uświadomić, że jeśli zignorujesz swoją nadwagę, narażasz się na większe ryzyko zawału, udaru i nowotworów? Trwałe pozbycie się zbędnych kilogramów znacząco zmniejsza ryzyko tych chorób. Nie jest ono jednak takie proste. Nie polega na głodzeniu się, stosowaniu rozmaitych diet ani na liczeniu kalorii. To – zdaniem naukowców – nie tylko jest nieskuteczne, ale wręcz szkodliwe. Jak więc zdrowo się odchudzić? Wraz z moim zespołem zebrałem i przeanalizowałem wszystkie wyniki badań naukowych przeprowadzanych w różnych krajach świata, a dotyczących skutecznego i zdrowego odchudzania się. To, co z nich wynika jest szokujące. Większość powszechnie powtarzanych sposobów i zaleceń dotyczących odchudzania nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Najgorzej, że nie tylko są nieskuteczne, ale przede wszystkim mogą być ogromnie szkodliwe dla zdrowia i stać się przyczyną wielu chorób i dolegliwości. Tymczasem aby zdrowo schudnąć nie trzeba wcale mniej jeść. Nie wolno wręcz spożywać produktów light. I nie trzeba liczyć kalorii. Tak naprawdę to jest bardzo proste, ale trzeba wiedzieć, co robić, a czego nie. Badania naukowe wielokrotnie wykazały, że diety odchudzające nie są skuteczne. Jest gorzej. Ludzie zamiast trwale schudnąć przybierają po nich na wadze. Ogólne zasady odchudzania wydają się banalnie proste: wystarczy spalić więcej kalorii niż przyjmujesz albo dostarczać sobie taką ilość kalorii, aby bilans energetyczny był ujemny. Tyle tylko, że gdyby to było również takie proste w realizacji, nie musiałbym o tym pisać, a Ty nie miałbyś potrzeby o tym czytać. Z własnego doświadczenia wiesz pewnie, że diety są nieskuteczne. Najpierw tracisz 3 kg, a potem przybywa Ci 5 kolejnych. Albo nawet więcej. Z drugiej strony tak łatwo jest ulec pokusie szybkich efektów, zwłaszcza,jeśli już próbowałeś schudnąć bez powodzenia. Nic dziwnego, że od czasu do czasu próbujesz. Kolejny raz zawierzasz łatwej obietnicy, a potem poddajesz się zmęczony i sfrustrowany, najczęściej ważąc więcej niż przed rozpoczęciem diety. I masz wszystkiego dość. Nadchodzi czas, że przestajesz się odchudzać, sądząc że nic Ci już nie pomoże i po prostu tak musi być. Powiem Ci jedno: KAŻDY może schudnąć, a jeśli dotychczas nie dawał rady, to nie jego wina! Wina leży w błędnych przekonaniach o funkcjonowaniu organizmu, dobrych i złych pokarmach oraz działaniach, które naprawdę powodują utratę tkanki tłuszczowej. To, o czym czytasz w mediach i słyszysz w reklamach, NIE JEST prawdą! Weźmy na przykład tłuszcze. Tłuszcze uważa się za głównego winowajcę powstawania tkanki tłuszczowej, czyli, krótko mówiąc, tycia. Wszystko dlatego, że 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal. Dla porównania 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal, a 1 g białek również 4 kcal. Dlatego panuje przekonanie, że należy ograniczyć lub wręcz wyeliminować z diety tłuszcz, aby schudnąć. A to nieprawda! Zmniejszenie ilości tłuszczu w diecie nie tylko nie pomoże Ci schudnąć, ale spowoduje, że zaczniesz tyć. Przejście na dietę ubogą w tłuszcze oznacza ryzyko obniżenia poziomu testosteronu, hormonu równie ważnego u mężczyzn, jak i u kobiet. Do wytwarzania hormonów płciowych potrzeba tłuszczów, a niski poziom testosteronu może prowadzić do zmniejszenia masy mięśniowej, przyrostu tkanki tłuszczowej i obniżonego samopoczucia. Wiedziałeś o tym? W tym liście podzielę się wieloma innymi prawdziwymi i udowodnionymi naukowo faktami na temat utraty tkanki tłuszczowej i mechanizmów, które powodują jej odkładanie. Przekonasz się, że nie mają one nic wspólnego z restrykcyjnymi dietami lub morderczymi zajęciami w klubach fitness, które nie dość, że są bardzo kosztowne, to jeszcze zabierają dużo czasu. Nie proszę Cię, abyś uwierzył mi na słowo. Wszystko, o czym piszę, jest udowodnione w badaniach naukowych przeprowadzanych w największych i najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie. Nie możesz schudnąć? Oto prawdziwe przyczyny! Te kilka kilogramów, które straciłeś w czasie diety – zapewne w wyniku wielu wyrzeczeń – to wcale nie tkanka tłuszczowa, jak może sądzisz. To głównie woda, masa mięśniowa, a nawet masa kostna. Co oczywiście ma fatalne skutki dla Twojego organizmu. Osłabiony szkielet i masa mięśniowa to mniejsze zapasy białka, które są przecież fundamentem naturalnych mechanizmów obronnych. Przez to jesteś znacznie bardziej podatny na choroby. Czujesz się przemęczony, nie masz siły na nic i masz zdecydowanie gorszy nastrój. Co gorsza, pod koniec diety jesteś proporcjonalnie grubszy, ponieważ straciłeś nie tyle tłuszcz, co masę mięśniową i kości. Ale to nie wszystko. Podczas diety Twój mózg dostaje sygnał o zmniejszonej ilości jedzenia, dlatego natychmiast przechodzi na tryb „głód” i całkowicie zmienia metabolizm – nie spala tłuszczu tak jak zwykle. Przeciwnie, stara się oszczędzać kalorie i odkładać je „na gorsze czasy” – w końcu pracuje w trybie oszczędnym i nie wiadomo, co go czeka w przyszłości. Trudno Ci będzie schudnąć, skoro organizm nastawiony jest na odkładanie tkanki tłuszczowej. I nic nie możesz z tym zrobić. To reakcja hormonalna: Twoje ciało jest w trybie przetrwania. Dlatego wcale nie chudniesz, chociaż prawie nic nie jesz Diety mają jeszcze jedną ciemną stronę, o której się nie mówi. Powodują niedobór składników odżywczych, witamin i minerałów, które nie tylko osłabiają funkcjonowanie organizmu, ale również utrudniają odchudzanie. Dlatego powtarzam. Nie potrzebujesz żadnej diety. Aby schudnąć i utrzymać wymarzoną wagę, musisz poznać prawdziwe przyczyny i mechanizmy odkładania się tkanki tłuszczowej. 18 filarów szczupłej sylwetki Rozwiązanie, które chcę Ci przedstawić, nosi nazwę Jak zdrowo stracić na wadze? To wyjątkowy program. Aby go stworzyć, wykorzystaliśmy badania naukowe przeprowadzane w międzynarodowych ośrodkach naukowych. Tak, jak wcześniej uprzedzałem, to nie jest dieta. To kompleksowy program, dzięki któremu schudniesz bez uszczerbku na zdrowiu, a potem utrzymasz swoją wagę. I w rezultacie odzyskasz wigor, kondycję i przede wszystkim zdrowie – a przecież to jest główny cel. Prosty do zastosowania, a jednocześnie skuteczny – OPARTY na WYNIKACH BADAŃ NAUKOWYCH program, dzięki któremu: Stracisz zbędne kilogramy w swoim własnym tempie

Przestaniesz się pocić przy najmniejszym wysiłku

Poczujesz się lekko i młodo, jak kiedyś

Z łatwością znajdziesz ubrania w swoim rozmiarze

i przestaniesz być więźniem swojego ciała Nie obiecuję Ci, że stracisz 5 kg w 14 dni – to byłoby kłamstwo. To, co przygotowałem dla Ciebie, jest o wiele bardziej ambitne. Gwarantuję Ci, że nie będziesz musiał liczyć kalorii ani drastycznie ograniczać ilości spożywanego jedzenia. Za to schudniesz z pewnością i to schudniesz zdrowo. Bo odchudzanie i zdrowie są nierozłączne. Poznaj 18 filarów szczupłej sylwetki, które stanowią podstawę tego programu. Oto niektóre z nich: ⇒ Rozpoznaj najgorszych wrogów Twojej wymarzonej sylwetki To produkty, które od dawna są obecne w Twojej diecie i szkodzą Ci bardziej niż myślisz, chociaż nikt ich nie podejrzewa o sprzyjanie otyłości. Nauczysz się je rozpoznawać i dzięki temu wyeliminujesz z codziennej diety. W rezultacie ułatwisz proces redukcji tkanki tłuszczowej i będziesz zdrowszy. ⇒ Dlaczego mamy nadwagę? Bo nie znamy prawdziwych mechanizmów odpowiadających za nasz metabolizm i proces tworzenia tkanki tłuszczowej. Bez tej wiedzy popełniamy kardynalne błędy żywieniowe i sami przyczyniamy się do tego, że proces odkładania tkanki tłuszczowej przebiega tak intensywnie. Kiedy chcesz stracić na wadze, pierwszym celem powinno być obniżenie poziomu insuliny tak, aby organizm spalał w pierwszej kolejności zapasy tłuszczów, a nie węglowodany, które zazwyczaj wykorzystuje do wytwarzania energii. ⇒ Kalorie bez tajemnic Dowiesz się, co jest najważniejsze, jeśli chcesz stracić na wadze? Jeść mniej? Czy też może dokładniej wybierać odpowiednie produkty, na przykład spożywać żywność o niskim IG lub większą ilość białek? Mniej produktów skrobiowych? Mniej tłuszczów? Więcej białek? Czemu i komu wierzyć? W prasie można znaleźć dosłownie wszystko i nic. Ale co mówi w tej kwestii nauka? ⇒ Jak uniezależnić się od apetytu na cukier? Dowiesz się, w jaki sposób cukier przejmuje kontrolę nad Twoim mózgiem i dlaczego tak często masz ochotę na zjedzenie czegoś słodkiego. Poznasz skuteczny sposób, który uwolni Cię od pragnienia słodkiej pokusy. ⇒ Jak opanować głód? Czy jesteś pewny, że to, co czujesz, to faktycznie głód? A może to Twój mózg wysyła mylny sygnał? Nie zawsze łatwo rozpoznać, co tak naprawdę dzieje się w Twoim organizmie. Nauczysz się zidentyfikować sposoby na rozpoznawanie poczucia sytości i głodu. ⇒ Sprawdź, co jest przyczyną Twojej nadwagi Dodatkowe kilogramy nie u wszystkich są takie same. Aby odchudzanie było skuteczne, trzeba uderzyć we właściwe źródło problemu. Każdy z nas tyje z innego powodu. Dlatego w końcu poznasz własną przyczynę tycia. I zlikwidujesz ją – raz na zawsze. ⇒ Poznaj strategię zrównoważonego sposobu odchudzania Pierwsza zasada, którą należy zapamiętać, jest następująca: szybkie zrzucenie samej tkanki tłuszczowej jest niemożliwe, nawet jeśli przestanie się jeść. Kiedy znajoma opowiada Ci o nowym sposobie odchudzania, który pozwala na zgubienie 5 kg w zaledwie dwa tygodnie, wiedz, że z tych 5 kg zaledwie 500 g będą stanowiły tłuszcze. Pozostała część́ to masa mięśniowa i woda. Zatem, jeśli chcesz uzyskać długotrwałe i atrakcyjne wizualnie rezultaty, masz tylko jeden wybór – drogę rozsądku. Nie spiesz się – udana utrata wagi zależy w dużej mierze od odpowiedniego rozłożenia wysiłku w czasie. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie trwałych i kompleksowych zmian w diecie, co pozwoli na długotrwałe rezultaty. ⇒ Równowaga kwasowo-zasadowa a odchudzanie Utrata samej tkanki tłuszczowej jest niemożliwa, ponieważ gubieniu tłuszczu zawsze towarzyszy utrata masy mięśniowej, kostnej i wody, co może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i wygląd ciała. Jednak w prosty sposób można zminimalizować te skutki uboczne. ⇒ Danie idealne, czyli czego nie wiesz o swoich posiłkach Nie brakuje na ten temat mylnych przekonań i stereotypów dotyczących składu posiłków: jedzenie samych warzyw, zupełne wykluczenie z diety produktów skrobiowych, zrezygnowanie z mięsa… Nauczysz się, jak prawidłowo komponować posiłki, a tym samym układać zróżnicowane, zbilansowane menu na każdy dzień, aby schudnąć na stałe. Pamiętaj, że diety ubogie w tłuszcze nie są rozwiązaniem pozwalającym na długotrwałe schudnięcie, a wręcz powodują niekorzystne dla samopoczucia załamanie hormonalne i utrudniają schudnięcie na stałe. Wybierz swoje zdrowie Teraz, kiedy już wiesz, dlaczego do tej pory nie mogłeś schudnąć, mam nadzieję że czujesz pewną ulgę. To naprawdę nie była Twoja wina! Stosując mniej lub bardziej drakońskie diety, nie miałeś najmniejszych szans trwale schudnąć. W dodatku przez cały ten czas narażałeś swoje zdrowie na szwank! Teraz możesz schudnąć i zachować zdrowie jednocześnie. Będziesz tracić wagę spokojnie i systematycznie, ale rezultaty będą trwałe. Z tygodnia na tydzień poczujesz się lepiej, co przełoży się na wszystkie aspekty Twojego zdrowia. „Jak zdrowo stracić na wadze?” – to program dla Ciebie! Tylko od Ciebie zależy, czy schudniesz czy nie. Jeśli tylko chcesz, to zacznij korzystać z kompleksowego, opartego na naukowych dowodach programu „Jak zdrowo stracić na wadze?” W ramach programu dostaniesz aż 18 książek w wersji elektronicznej, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez wszystkie etapy procesu odchudzania. Znajdziesz w nich także wskazówki, wiedzę i naukowe fakty, o których nikt nigdy wcześniej Ci nie powiedział. Ich znajomość jest kluczowa do osiągnięcia trwałych efektów odchudzania. Ponieważ pierwszy raz udostępniamy ten program w Polsce, mam teraz naprawdę wyjątkową ofertą powitalną dla pierwszych Czytelników. Aż taka okazja już się nie powtórzy. Możesz otrzymać kompleksowy program „Jak zdrowo stracić na wadze?” z aż ponad 50% zniżką, jeśli zdecydujesz się już teraz! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Poczta Zdrowia Polskojęzyczna wersja francuskiego newslettera Santé Nature Innovation. Dostarcza on informacji o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania chorobom potwierdzonych wieloma światowymi badaniami naukowymi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.