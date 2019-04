Decydujące rozstrzygnięcia w ostatniej kolejce

W piątek zaczęła się jedna z dwóch ostatnich kolejek rundy zasadniczej. Po ostatniej kolejce drużyny zostaną podzielone na dwie grupy – mistrzowską i spadkową. Pewny awans do czołowej ósemki mają na razie tylko trzy zespoły – Lechia, Legia i Piast. O pięć wolnych miejsc walczy siedem ekip, w tym Korona i Zagłębie, które spotkały się w piątek w Kielcach. Przed 29. kolejką lubinianie z 41 punktami zajmowali ósme miejsce, a gospodarze mając oczko mniej znajdowali się na dziesiątej pozycji.

Dzięki dwóm golom Bartłomieja Pawłowskiego lubinianie wygrali na wyjeździe 2:0 i bardzo przybliżyli do grupy mistrzowskiej. Z kolei gospodarze na czołową ósemkę szans już praktycznie nie mają. Zagłębie wyszło na mecz aż pięcioma obrońcami, co było widać w ich grze. Lubinianie, poza jedną sytuacją na samym początku, kiedy strzelał Pawłowski, nie stworzyli sobie w pierwszej połowie żadnej okazji. Naciskała za to Korona. Gospodarzom bardziej się chciało. W 41. minucie po ładnej kombinacyjnej okazji do siatki trafił nawet Felicio Brown Forbes. Sędzia początkowo uznał gola, ale po konsultacji z asystentami słusznie go anulował. Powtórki pokazały, że Kostarykanin znajdował się na pozycji spalonej.

Korona nie strzeliła więc gola. Druga część gry zaczęła się podobnie jak pierwsza, od strzału Pawłowskiego. Gracz Zagłębia był zupełnie niepilnowany w polu karnym. Trafił jednak w słupek. Co nie udało mu się zaraz po przerwie, udało się w 78. minucie. Były gracz m.in. Korony tym razem oddał celny strzał zza szesnastego metra. Umieścił piłkę przy słupku, bramkarz był bez szans, a nastawione głównie na kontry Zagłębie prowadziło 1:0.

Korona nie zdążyła się otrząsnąć po straconym golu, a już straciła następnego. Tym razem z bliskiej odległości strzałem głową popisał się Damjan Bohar. Było po meczu. Co z tego, że Korona była przez większość meczu lepsza, skoro zabójczo skuteczne okazało się Zagłębie. Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej Korona praktycznie straciła szansę na awans do czołowej ósemki. Za to lubinianie są w niej już jedną nogą.

W drugim piątkowym meczu Miedź pokonała w Legnicy Cracovię 2:1. Dzięki temu zwycięstwu podopieczni Dominika Nowaka oddalili się od strefy spadkowej.

W Zabrzu widowisko jak za dawnych lat . Legia Warszawa zdołała pokonać na wyjeździe 2:1 ekipę miejscowego Górnika, choć długo przegrywała. Gole w tym meczu strzelali tylko Hiszpanie. Na trafienie Igora Angulo dubletem odpowiedział Carlitos. Nie brakowało również kontrowersji. Chyba nikt nie mógł narzekać na nudę podczas spotkania w Zabrzu. Dużo sytuacji, spora kontrowersja i tylko jeden gol – na to mogli liczyć kibice w pierwszej połowie. Od pierwszej minuty gra toczyła się w szybkim tempie, a oba zespoły nie zamierzały się okopywać w defensywie.

Końcówka należała jednak do Legii. W 87. minucie świetnym podaniem popisał się Medeiros. Piłka trafiła do Carlitosa, który zwiódł obrońcę i z około 14 metrów technicznym strzałem pokonał Chudego. W tej sytuacji bramkarz Górnika nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Ostatecznie mistrz Polski wywiózł z Zabrza trzy punkty. Była to druga wygrana Legii w drugim meczu po odejściu z drużyny trenera Sa Pinto. Na razie powrót na ławkę trenerską Aleksandra Vukovicia jest dla Legii bardzo udany. Ekipa z Warszawy do prowadzącej w tabeli Lechii Gdańsk traci trzy punkty.

Również kibice w Szczecinie nie mogli narzekać na brak emocji. W ramach 29. kolejki ekstraklasy Pogoń zremisowała z Arką Gdynia 3:3, zapewniając sobie remis pod koniec spotkania. Gdynianie na wiosnę zdobyli jedynie dwa punkty, co zakończyło się zwolnieniem trenera Zbigniewa Smółki. Jego obowiązki tymczasowo przejął asystent Grzegorz Witt. W niedzielę zajmująca 14. miejsce Arka pojechała do Szczecina, by zmierzyć się z walczącą o utrzymanie miejsca w pierwszej ósemce Pogonią.

Od początku spotkania obie strony postawiły na atak. Pierwszą sytuację do strzelenia gola stworzyli gospodarze – Iker Guarrotxena podał w pole karne, ale Kamil Drygas nieczysto trafił w piłkę i ta przeleciała obok bramki. Jednak w 26. minucie piłkarze Pogoni już się nie pomylili – tym razem po krótkim rozegraniu rzutu rożnego i centrze na bliższy słupek na piłkę nabiegł Michał Żyro i uderzeniem głową pokonał golkipera rywali. Gdynianie zdołali doprowadzić do wyrównania w 40. minucie. Tadeusz Socha podał na siódmy metr do nadbiegającego Marko Vejinovicia, a ten nie zmarnował okazji i pewnie trafił do siatki. Było 1:1.

W drugiej odsłonie było jeszcze ciekawiej. Pierwsze uderzenie zadała Arka, a konkretnie Maciej Jankowski, który dobiegł do bezpańskiej piłki i zdecydował się na strzał z dystansu, po którym piłka poleciała w samo okienko. Pogoń odpowiedziała w 71. minucie. Znakomitym podaniem popisał się Guarrotxena, który minął zwodem trzech rywali i dograł do wychodzącego na pozycję Majewskiego. Ten nie zmarnował szansy. Minęło zaledwie kilka minut, a Arka ponownie wyszła na prowadzenie. Tym razem do siatki po świetnym dośrodkowaniu Gorana Cvijanovicia trafił Adam Deja. Gospodarze jednak nie odpuścili. Z prawej strony dośrodkował Jakub Bartkowski, a rezerwowy Soufian Benyamina najwyżej wyskoczył do piłki i doprowadził do wyrównania – 3:3. W samej końcówce spotkania drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał obrońca Arki Christian Maghoma, a znakomitą interwencją popisał się Pavels Steinbors.

W Krakowie Wisła podejmowała Piasta, Przed przerwą przeważał Piast, odważnie atakował od samego początku, na prowadzenie wyszedł całkiem zasłużenie. Wisła wyrównać zdołała, strzeliła potem gola numer dwa, wygrać jednak nie potrafiła. W efekcie goście wrócili do Gliwic z punktem za remis 2:2.

Poznańska lokomotywa znowu zatrzymana. Dokonała tego Lechia, która minimalnym nakładem sił wygrała u siebie 1:0. Jedynego gola, pierwszego w tym roku, strzelił w Gdańsku Artur Sobiech. W ostatnim czasie 28-letni napastnik regularnie przegrywał walkę o miejsce w podstawowym składzie. Między innymi z najlepszym strzelcem w zespole Flavio Paixao, który w sobotę powędrował na ławkę. Portugalczyka zabrakło w wyjściowej jedenastce po raz pierwszy w sezonie, ale nie dlatego, że zgubił formę. Trener Piotr Stokowiec zdecydował się go oszczędzić przed środowym półfinałem Pucharu Polski z liderem pierwszej ligi Rakowem Częstochowa. Paixao pojawił się w 75. minucie i wszedł na gotowe.

W sobotę w roli głównej wystąpił Sobiech. Występ od pierwszej minuty podziałał na niego mobilizująco. W 11. minucie Sobiech znakomicie odnalazł się szesnastce gości, urwał się obrońcom i pokonał bramkarza Lecha strzałem głową z pięciu metrów. Był to jedyny celny strzał w pierwszej połowie. 28-latek zebrał zasłużone gratulacje, ale śmietankę spił asystujący mu Błażej Augustyn. W zamieszaniu w polu karnym 31-letni obrońca zdecydował się bowiem na dośrodkowanie… przewrotką. Sobiechowi zagrał na nos. Jak za Nawałki Wkrótce na 2:0 mógł podwyższyć Mateusz Mak, jednak tym razem Jasmina Buricia uratował słupek.

Po przerwie ponownie szczęście uśmiechnęło się do bramkarza Lecha, który atomowym uderzeniem popisał się Lukas Haraslin. Ostatecznie liderowi tabeli do zwycięstwa nie pierwszy raz w tym sezonie wystarczył jeden gol. Taki sam wynik padł zresztą w listopadzie w Poznaniu. W 29. kolejce gdańszczanie mieli ułatwione zadanie, bo drużyna przejęta przez Dariusza Żurawia znów zagrała jak za czasów Adama Nawałki. W Gdańsku piłkarze Kolejorza nie oddali na bramkę Duszana Kuciaka ani jednego celnego strzału.

Długo czekali na zwycięstwo, ale w końcu odbili się od dna. Piłkarze Jagiellonii Białystok pokonali u siebie Zagłębie Sosnowiec 2:1 w spotkaniu 29. kolejki ekstraklasy. Jagiellonia nie odniosła zwycięstwa w sześciu poprzednich kolejkach. W ostatnim meczu podopieczni Ireneusza Mamrota przegrali z Legią 0:3. Było jasne, że gospodarze będą chcieli się zrehabilitować za ostatnie niepowodzenia. Do Białegostoku przyjechało Zagłębie Sosnowiec, które w 28 kolejce po świetnym meczu pokonało Wisłę Kraków 4:3. Po fatalnej serii Jagiellonia odniosła cenne zwycięstwo i przynajmniej na chwilę awansowała na 6. miejsce w tabeli.

Wisła Płock pokonała Śląsk Wrocław 2:0 (0:0) w spotkaniu zamykającym 29. kolejkę Lotto Ekstraklasy. Trener Leszek Ojrzyński po raz drugi w karierze cieszył się ze zwycięstwa w pierwszym meczu w nowym klubie Ekstraklasy. Poprzednio udało mu się to w Koronie Kielce. Trzy porażki z rzędu Wisły Płock przelały czarę goryczy i Leszek Ojrzyński zastąpił na stanowisku trenera Kibu Vicunę. 46-latek podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o rok.

Pochodzący z Ciechanowa szkoleniowiec pod koniec 2007 roku został trenerem Wisły, kiedy ta grała w pierwszej lidze. Teraz wrócił do Płocka, gdy drużyna występuje w najwyższej klasie. Ojrzyński ma różne wspomnienia z debiutów w ekstraklasie. Wszystko zaczęło się dobrze w 2011 roku, gdy prowadzona przez niego Korona Kielce ograła na wyjeździe Cracovię 2:1. Potem było o wiele gorzej.

Dla kapitana „Nafciarzy” było to piąte trafienie w tym sezonie. Gospodarze nie poprzestali na jednym golu. Aktywny Kuświk w 74. minucie wywalczył rzut karny. Znów zawinił Celeban, który dotknął piłkę ręką. Do jedenastki podszedł Ricardinho i podwyższył rezultat. To był jego 10. gol w sezonie, ale dopiero pierwszy w rundzie wiosennej. To było niezwykle ważne zwycięstwo dla gospodarzy, którzy ambitnie walczą o pozostanie w elicie.

Wyniki spotkań 29 kolejki piłkarskiej ekstraklasy

Miedź Legnica – Cracovia 2:1 (2:0)

Wisła Kraków – Piast Gliwice 2:2 (1:1)

Górnik Zabrze – Legia Warszawa 1:2 (1:0)

Pogoń Szczecin – Arka Gdynia 3:3 (1:1)

Korona Kielce – KGHM Zagłębie Lubin 0:2 (0:0)

Wisła Płock – Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)

Lechia Gdańsk – Lech Poznań 1:0 (1:0)

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Sosnowiec 2:1 (2:0)

Tabela ekstraklasy po 29 kolejce spotkań

1 Lechia 29 60 43-21

2 Legia 29 57 45-30

3 Piast 29 50 43-31

4 Cracovia 29 45 35-32

5 Zagłębie Lubin 29 44 45-37

6 Jagiellonia 29 44 43-41

7 Lech 29 43 41-38

8 Pogoń 29 43 43-39

9 Wisła Kraków 29 42 54-45

10 Korona 29 40 35-40

11 Śląsk 29 31 35-36

12 Miedź 29 31 29-51

13 Górnik 29 28 35-49

14 Arka 29 28 38-43

15 Wisła Płock 29 27 37-48

16 Zagłębie Sosnowiec 29 24 40-60

W nadchodzącą sobotę wszystkie mecze w ramach 30. kolejki Lotto Ekstraklasy rozpoczną się o godzinie 18:00. Tylko w czterech spotkaniach sędziowie będą mogli skorzystać z systemu VAR. “Mając na uwadze format rozgrywek Lotto Ekstraklasy oraz fakt, że wszystkie mecze 30. kolejki zostaną rozegrane w tym samym terminie, tj. 13 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:00, Polski Związek Piłki Nożnej zabezpieczy system Wideoweryfikacji VAR na czterech meczach tej kolejki rozgrywek” – napisano w komunikacie opublikowanym na portalu Łączy nas piłka. Wybrano najważniejsze mecze. Jak wyjaśnił za pośrednictwem Twittera prezes PZPN Zbigniew Boniek, możliwości techniczne pozwalają jednocześnie korzystać z systemu maksymalnie na czterech stadionach. Z tego powodu piłkarska centrala postawiła na mecze, które teoretycznie mogą mieć największe znaczenie dla losów mistrzostwa i spadków. Z powtórek wideo będą mogli skorzystać arbitrzy podczas spotkań:

Arka Gdynia – Miedź Legnica

Cracovia – Lechia Gdańsk

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Zagłębie Sosnowiec – Wisła Płock

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz