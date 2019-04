Benzyna coraz droższa Przygotujmy się na drogie lato na stacjach benzynowych. Ceny benzyny w Kanadzie mogą wzrosnąć o 15 centów za litr w okresie letnim, jak podaje The Weather Network. Ceny benzyny w Kanadzie osiągnęły już rekordowy poziom w kwietniu. Vancouver odnotowało wzrost cen do 1,67 dol. za litr, co jest najwyższą ceną, jaką kiedykolwiek tam zanotowanoj. Ceny w Ontario również znacznie wzrosły w ubiegłym tygodniu, w dużej mierze dzięki nowemu federalnemu podatkowi węglowemu. Niestety, wyższe ceny paliwa wpłyną na życie każdego Kanadyjczyka więcej niż sama kwota, którą trzeba zapłacić, aby napełnić bak samochodu. „Według analityków ponad sześć dodatkowych centów na litr oleju napędowego prawdopodobnie wpłynie na koszt prawie wszystkiego, od artykułów spożywczych po inne towary” – powiedział Chris St. Clair z The Weather Network, “ponieważ większość ciężarówek wykorzystuje olej napędowy jako paliwo”. Ceny benzyny wzrosły już w Kanadzie o ponad 20 centów od początku 2019 r., jak podaje GasBuddy w komunikacie prasowym. Wzrost cen benzyny, które w ostatnim czasie zanotowano w Kanadzie i będzie nadal postępował, wynika z wielu powodów, takich jak rosnące światowe ceny ropy naftowej, czynniki sezonowe i zwiększony popyt na olej napędowy. „Oprócz rosnących podatków od emisji dwutlenku węgla, czynniki wpływające na wzrost cen benzyny w tym roku obejmują 35-procentowy wzrost cen ropy od Świąt Bożego Narodzenia i słabszy kurs dolara kanadyjskiego w porównaniu do dolara amerykańskiego”, podaje GasBuddy w komunikacie prasowym. Kilka prowincji odnotowało wzrost cen benzyny w reakcji na nowy federalny podatek od emisji CO2. Są to Ontario, Nowy Brunszwik, Manitoba i Saskatchewan. Jednak pomimo tego rosnące ceny benzyny najmocniej uderzyły w BC, gdzie przewiduje się, że 1,60 dol. za litr będzie „nową normą” w okresie wiosny, lata, a nawet jesienią. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

