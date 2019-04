Wyjątkowe spotkanie dla Polonii – jak żyć lepiej?

Artykuły psycholog Iwony Majewskiej-Opiełka publikowane przez “Gazetę” w cyklu “Lepsze życie” cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem. Psycholog, trener, coach, Iwona Majewska-Opiełka stworzyła własny model rozwoju osobistego. Napisała 25 książek, a każda z nich to pasjonująca rozprawka na temat istotnego wymiaru ludzkiego życia. Najnowsza jej książka to „Najważniejszy związek czyli mądra miłość do siebie”.

Kiedy Iwona wspomniała mi jakiś czas temu, że chce zorganizować – być może cykliczne – spotkanie poświęcone temu, jak żyć lepiej, jak osiągać sukces, jak kształtować samego siebie, aby i nam samym i innym było z nami lepiej, ucieszyłam się i zadeklarowałam, że “Gazeta” z radością będzie tego wydarzenia sponsorem medialnym. Ludziom potrzeba takich spotkań, bezpośredniego kontaktu i inspiracji.

I oto projekt ten stał się faktem, a wydarzenie pt. “Lepsze życie – inspiracje, motywacje i wskazówki” z jakże trafnym hasłem przewodnim “Możesz, jeśli wierzysz, że możesz” odbędzie się już za niecały miesiąc, 11 maja w Mississaudze.

Małgorzata P. Bonikowska: Skąd pomysł zorganizowania takiego wydarzenia?

Iwona Majewska-Opiełka: Tego rodzaju spotkania, w których mówcy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą jak lepiej radzić sobie w życiu, są od lat bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, a także – nieco krócej – w Europie. Są one również popularne w Polsce. Sama organizowałam w Warszawie co roku tak zwane „Dni siły”, w czasie których kilkunastu trenerów w zakresie rozwoju osobistego inspirowało i motywowało kilkaset osób. To działa. Te wypowiedzi zawsze inspirują, a czasem wprost porywają do działania. Dla wielu osób to pierwszy dzień nowego życia. Myślałam o tym, żeby zorganizować podobne spotkanie dla Polaków w Toronto i okolic… I, jak to w moim życiu często bywa, że kiedy o czymś myślę, to pojawia się okazja… Łukasz Krasoń zwrócił się z pytaniem czy nie zorganizowalibyśmy spotkania z jego udziałem, ponieważ będzie w Stanach… a zatem bardzo blisko. Ucieszyłam się bardzo i… organizujemy.

M.P.B.: Do kogo kierowane jest to spotkanie?

I.M.O.: Naprawdę do wszystkich. Wiem, że jeśli ktoś zna nieco marketingowe zasady, powie, że nic nie może być skierowane do wszystkich, że musi być grupa docelowa. Jednak jest to spotkanie, które naprawdę każdemu może coś dać. Będzie nieco wiedzy psychologicznej podanej w lekkiej formie, która może się przydać w radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności. Ale też będą wskazówki jak zwyczajnie być bardziej szczęśliwym na co dzień. Opowieść Łukasza Krasonia, który jest żywym przykładem na to, że wszelkie ograniczenia przestają istnieć jeśli ktoś naprawdę chce przeżywać życie w pełni i gotów jest wykonać odpowiednie kroki w tym kierunku.

M.P.B.: No właśnie, główny bohater tego dnia jest niezwykłym człowiekiem. Jak to się stało, że Wasze drogi się skrzyżowały? Dlaczego akurat jego postanowiłaś zaprosić?

I.M.O.: Byłam w Polsce dość znaną osobą w środowisku ludzi zainteresowanych wspieraniem własnego rozwoju, a także tych, którzy sami potrafią wspierać w tym innych. Zatem spotykałam Łukasza przy różnych okazjach. Swojego czasu Łukasz miał firmę zajmującą się robieniem magnesów na lodówkę z inspirującymi bon motami. Zamówiłam u niego takie magnesy z moimi wypowiedziami – jako prezenty dla uczestników spotkania „Dni siły”. Kupiłam też od niego magnes ze słowami Gandhiego: „Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie”. Do dziś wisi u mnie na lodówce. I jeszcze „Jeśli wierzysz, że możesz, jesteś w połowie drogi”.

Tak, Łukasz jest niezwykłym człowiekiem i potwierdza prawdę obu tych stwierdzeń. W pierwszej chwili może budzić współczucie – jest na stałe skazany na wózek inwalidzki i pomoc innych. Niewielkich rozmiarów ciało ma jednak olbrzymiego ducha i bardzo szybko uczucie współczucia zamienia się w podziw. Łukasz nie tylko sam realizuje się w pełni jako człowiek, ale inspiruje innych. Ludziom zmienia się perspektywa ich własnych wyzwań, kiedy widzą, co pokonał i wciąż pokonuje ten młody człowiek. I cieszy się każdym dniem, korzysta z życia… Kilka miesięcy temu urodził mu się syn. Zetknięcie z Jego słowami powoduje, że zaczynamy bardziej wierzyć w siebie, zwlaszcza że podpowiada on właściwe kroki…

M.P.B.: Kogo jeszcze usłyszymy i zobaczymy tego dnia?

I.M.O.: Na pewno mnie (śmiech). Te kilka inspirujących godzin zacznę swoim wystąpieniem. Podpowiem na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę w życiu jeśli na pewno chce się czuć człowiekiem sukcesu i być szczęśliwym. Cieszę się, że po ponad 20 latach mogę znowu podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z Polonią. To tutaj prowadziłam swoje pierwsze szkolenia. Wystąpi Marzena Wiktorowicz, psycholog ze sporym doświadczeniem terapeutycznym. Marzena podpowie jak lepiej funkcjonować w związkach. Udało mi się zaprosić także Joasię Kern, bardziej znaną w świecie angielskojęzycznym niż u nas, która jest nauczycielem duchowym, terapeutą, healerem i pełnym ciepłej miłości człowiekiem. Cokolwiek mówi Joasia ma wielką moc. Tym razem będzie to temat „Nauki Nadziei: zmienianie rzeczywistości za pomocą myśli”

M.P.B.: Wspominałaś, że masz plany aby takie spotkania miały charakter cykliczny. Dlaczego wydają Ci się potrzebne?

I.M.O.: Tak. Bardzo bym chciała żebyśmy spotykali się przynajmniej raz w roku w miejscu, gdzie mieszkający w Kanadzie polscy trenerzy i autorzy książek podpowiadających jak żyć dzieliliby się wiedzą i doświadczeniem. Mamy jeszcze Grace Talar i Tadeusza Niwińskiego… to to, co wiem… może są inni.

M.P.B.: Ze swojego doświadczenia w pracy psychologa, czego najbardzej brakuje nam, ludziom aby żyć lepiej?

I.M.O.: Jest tego naprawdę sporo, ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko można zmienić. Wiem, bo sama pracowałam nad zmianami nawyków, sposobu myślenia i nad budowaniem cech charakteru, które lepiej by mi służyły. Powiem tak: moim zdaniem brakuje nam wiary w to, że można się ukształtować tak, jak się tego pragnie, że sformułowanie „taki już jestem” nie jest wytłumaczeniem ale odmówieniem przejęcia odpowiedzialności za swoje zachowanie czy myślenie… To powiedzenie wyraża raczej postawę „takim zamierzam pozostać”. Brakuje nam również zdrowego poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia, którego nie można mylić z myśleniem magicznym czy życzeniowym. Myślę, że odpowiedź na to pytanie po części znajdzie się w mojej wypowiedzi na tym spotkaniu.

Chcę jeszcze dodać, że to wydarzenie ma charakter wsparcia podróży Łukasza. Potrzebujemy zatem obecności wielu osób, które przeżyją coś wartościowego, a jednocześnie wesprą dobrowolnym datkiem kwotę, jaką chcemy podarować Łukaszowi. Udział torontońskich mówców jest pro bono. Koszt sali jestem gotowa pokryć. Wiem bowiem, jak wiele dobrej energii to spotkanie może wygenerować.

•••

A zatem zapraszamy na te kilka inspirujących godzin. Wiem doskonale, że będą dla wszystkich przydatne i ważne, bo znam Iwonę Majewską od prawie 30 lat i wiem, że jest ona nie tylko znakomitym psychologiem ale także osobą, która sama jest przykładem tego, jak wiele moża zmienić w sobie i swoim życiu. A pozostałe dwie uczestniczki lokalne także mogę polecić z całego serca – obie znam i cenię.

Łukasza Krasonia powinien poznać każdy i bardzo się cieszę, że będziemy go gościć w Toronto dzięki inicjatywie Iwony. Łukasz z żoną i ich małym dzieckiem, odwiedzą Kanadę i USA. To podróż ich życia.

Radzę nie przegapić tej okazji, bo zdarzy się tylko raz. Wkrótce mój wywiad z bohaterem tego spotkania.

Zapraszamy na spotkanie

Lepsze życie – inspiracje, motywacje i wskazówki którego hasło przewodnie to : Możesz, jeżeli wierzysz, że możesz

11 maja, godz. 15.30-18.30

South Common Community Centre

Arbour Green Room

2233 South Millway, Mississauga

Gościem specjalnym z Polski będzie Łukasz Krasoń, mówca motywacyjny i niezwykły człowiek\

Poza Łukaszem wystąpią:

Joanna Kern

Iwona Majewska-Opiełka

Marzena Wiktorowicz

Wstęp wolny, jednak prosimy rezerwować miejsce info@majewska-opielka.pl

Chcemy wesprzeć podróż Łukasza, dlatego donacje będą mile widziane..