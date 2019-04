Cięcia prowicji paraliżują działalność Legal Aid Ontario Szef bezpłatnej pomocy prawnej w Ontario – Legal Aid Ontario – twierdzi, że cięcia środków finansowów od rządu prowincji oznaczają, że prawnicy już od wtorku przestaną przyjmować większość nowych klientów potrzebujących pomocy w sprawach imigracyjnych i wniosków o status uchodźcy. David Field, dyrektor Legal Aid Ontario, podał w notatce dla pracowników poniedziałek, że prowincja poinformowała agencję, że może w tym roku korzystać wyłącznie z funduszy federalnych na pokrycie nowych usług imigracyjnych i uchodźczych. To finansowanie federalne wynosi od 13 – 16,5 miliona dolarów, podczas gdy przewidywane koszty usług Legal Aid Ontario wynoszą od 30 do 34 milionów dolarów rocznie. Rzecznik rządu Ontario twierdzi, że rząd federalny powinien wypełnić swoją odpowiedzialność wobec nowo przybyłych, ponosząc koszty takich przypadków. Field twierdzi, że agencja będzie honorować bezpłatną obsługę klientów, którzy są już obsługiwani, i pomoże niektórym dodatkowym klientom w ograniczonym zakresie. W swoim zeszłotygodniowym budżecie rząd konserwatywny zlikwidował pomoc prawną na usługi prawne dla uchodźców i imigrantów. Prawnicy pracujący dla tej organizacji nazwali to „przerażającym” zdziesiątkowaniem. Prowincja redukuje finansowanie organizacji o 30 procent, co oznacza, że Legal Aid Ontario​​otrzyma 133 miliony dolarów mniej w tym roku podatkowym. „Bezzwłocznie przeprowadzimy publiczne konsultacje w sprawie środków i sposobów obniżenia kosztów, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości usługi jak największej liczbie klientów” – powiedział Field w notatce. „Konsultacje pomogą nam również określić, które usługi należy wznowić, jeśli rząd federalny zwiększy środki na pomoc prawną dla uchodźców w Ontario, a także zapewni informacje zwrotne na temat środków tymczasowych”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

