W półfinałach Ligi Mistrzów już nie ma miejsca dla słabych “Doskonale, że w krytycznych momentach tak ważnych meczów sędzia ma drugą szansę obejrzenia spornej sytuacji. To była wielka noc VAR-u” – napisał po meczu Manchesteru City z Tottenhamem były znakomity arbiter Mark Clattenburg. Londyńczycy przegrali w środę 3:4, ale to oni zagrają w półfinale Ligi Mistrzów. Kibice na Etihad Stadium obejrzeli piłkarski spektakl najwyższej próby. W ćwierćfinałowym rewanżu główne role grali Raheem Sterling (dwa gole dla City), Son Hueng-Min (dwa gole dla Tottenhamu), Kevin De Bruyne (trzy asysty dla City), ale też system powtórek VAR. Było 4:2. Obywatele mieli wreszcie wynik, który dawał im awans do najlepszej czwórki, a Tottenham odpierał kolejne ataki. Aż przyszła 73. minuta i ta jedna akcja zmieniła wszystko. Londyńczycy wywalczyli rzut rożny, a już chwilę później dośrodkowanie na gola zamienił Fernando Llorente. Strzał biodrem? A może ręką? Rozstrzygnąć musiał VAR. Analiza była długa. Ostatecznie sędzia Cuneyt Cakir wskazał na środek boiska, uznając gola. “To był świetny przykład. Udało się pokazać to, co w VAR-ze najlepsze. Cakir podjął dzięki niemu słuszną decyzję. Doskonale, że w krytycznych momentach tak ważnych meczów sędzia ma drugą szansę obejrzenia spornej sytuacji” – napisał Clattenburg w specjalnym komentarzu dla serwisu dailymail.co.uk. Środowe spotkanie zakończyło się wynikiem 4:3 dla City, czyli takim, jaki ustalił Llorente, ale gol padł jeszcze jeden. Tyle że nieuznany. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry do siatki, po raz trzeci tego wieczoru, trafił Raheem Sterling. 5:3 i awans Obywateli? Tak się przez chwilę wydało. Kilka sekund wcześniej, po stracie Christiana Eriksena piłka minimalnie otarła się o Bernardo Silvę i trafiła do Sergio Aguero, który był na spalonym. “Powtórka wyraźnie pokazała, że Aguero był za linią obrony. Sędzia liniowy słusznie nie podniósł chorągiewki i czekał na podpowiedź VAR, bo kontakt Silvy z piłką był na tyle minimalny, że myślał, że Eriksen kopnął bezpośrednio do Aguero” – analizował Clattenburg, którego polscy kibice mogą pamiętać z Euro 2016, kiedy prowadził mecz Polaków ze Szwajcarią. Sytuacja jest dość skomplikowana, bo gdyby piłka rzeczywiście nie dotknęła Silvy, gol musiałby zostać uznany. Tak stanowią przepisy – jeśli jako ostatni piłki dotknie zawodnik drużyny przeciwnej, o spalonym nie ma mowy. “Wiele osób powie, że dotknięcie Silvy nie było nawet celowe, ale nie ma to znaczenia. Jako ostatni piłki dotknął piłkarz City, więc spalony jest oczywisty”. Dwie analizy wideo w kluczowych momentach i dwie świetne decyzje. To była wielka noc VAR-u” – dodał najlepszy sędzia świata z 2016 roku. Eriksenowi spadł zatem kamień z serca. – Jestem największym szczęściarzem na świecie – powiedział Duńczyk po zakończeniu meczu. W środowym rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów napastnik Liverpoolu Sadio Mane zdobył swoją czwartą bramkę w tym sezonie zmagań o najcenniejsze trofeum w klubowej piłce. Senegalczyk jest na najlepszej drodze, by powtórzyć swoje zeszłoroczne osiągnięcie, gdy trafiał do siatki rywali na każdym etapie. Senegalski snajper w ubiegłym sezonie był jednym z najważniejszych elementów układanki w zespole Juergena Kloppa. W jedenastu występach Ligi Mistrzów zdobył aż dziesięć goli, pokonując bramkarzy rywali w każdej rundzie, łącznie z wielkim finałem, w którym zdobył jedyną bramkę dla The Reds w przegranym 1:3 meczu z Realem Madryt. Wcześniej trafiał do siatki w obu półfinałowych konfrontacjach z AS Romą, raz w ćwierćfinałowej rywalizacji z Manchesterem City, trzykrotnie w wygranym 5:0 spotkaniu 1/8 finału z FC Porto. Zanotował również trzy trafienia w fazie grupowej. Dopiero się rozkręca W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Mane rozkręcał się powoli. W grupie C, w której Liverpool rywalizował z PSG, Napoli i Crveną Zvezdą Belgrad wpisał się na listę strzelców tylko w konfrontacji z tym ostatnim rywalem. The Reds ostatecznie wywalczyli jednak awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, a w 1/8 finału z Bayernem Senegalczyk odegrał już kluczową rolę. Po remisie 0:0 na Anfield liverpoolczycy potrzebowali goli w rewanżu i Mane nie zawiódł. Najpierw dał swojemu zespołowi prowadzenie, a w końcówce spotkania na Allianz Arena przypieczętował awans swojego zespołu, strzelając gola na 3:1. Dla Mane środowy gol w Porto, już w ćwierćfinale, był trzecim trafieniem w tegorocznej fazie pucharowej. Jego trafienie w pierwszej połowie meczu na Estadio do Dragao odebrało gospodarzom nadzieje na odrobienie strat.W pierwszym spotkaniu Liverpool wygrał u siebie 2:0. W półfinale rozgrywek Mane zmierzy się z defensywą Barcelony. Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów (gwiazdka oznacza awans):

16 kwietnia, wtorek

Barcelona* – Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn – Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1 17 kwietnia, środa

Manchester City – Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

FC Porto – Liverpool* 1:4 (0:1); Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham – Ajax; Barcelona – Liverpool Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.