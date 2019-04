20 lat konkursu „Najpiękniejsza pisanka z soli” Pisanki z soli powstają w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka już od 20 lat. W tym roku konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce. This slideshow requires JavaScript. Ale żeby można było wykonać taką pisankę musi być jajko z soli. To właśnie sprawia, że choć konkurs nawiązuje do tradycji to za sprawą jajek z soli jest prawdopodobnie jedynym takim na świecie. Takich jajek nie znosi dinozaur ani żadne inne prehistoryczne zwierzę czy ptak. To jak powstają niech pozostanie tajemnicą. Ważne jest, że uczestnicy konkursu nie muszą się o nie starać bo zapewnia je Muzeum. Jajo z soli już jest, teraz wystarczy je pięknie ozdobić i pisanka gotowa. Czy to jest na pewno takie proste? Do konkursu trzeba się solidnie przygotować, przemyśleć technikę, przygotować narzędzia i materiały służące do ozdoby i mieć oczywiście zmysł plastyczny. Dopiero jak spełni się te warunki można oczekiwać powstania wyjątkowej pisanki. Ponieważ konkurs odbywa się w Zamku Żupnym można te intrygujące zmagania z jajkiem z soli oglądać na żywo. This slideshow requires JavaScript. Tegoroczny konkurs „Najpiękniejsza pisanka z soli” został skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz Domów Kultury Krakowa oraz Powiatów: Krakowskiego, Bocheńskiego, Brzeskiego, Myślenickiego, Olkuskiego, Proszowickiego i Wielickiego. W roku jubileuszowym konkursowi towarzyszy program “Jajo z soli zdobimy do woli”, w ramach którego powstaną dodatkowe pisanki. Wezmą w nim udział uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie oraz przedszkolaki z Wieliczki. Ozdobią znacznie większe jaja z soli, które nie wezmą udziału w konkursie, ale zostaną zaprezentowane na wystawie. Na dziedzińcu zamkowym natomiast powstaną gigantyczne pisanki z wiklinowych jaj, które ozdobią uczniowie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. W ramach tego programu zaplanowano też 14 kwietnia warsztaty dla rodzin z artystką plastykiem w ramach cyklu „Mama, tata i ja”. Nowo wykonane prace będą prezentowane na wystawie pisanek z soli od 16 do 28 kwietnia 2019 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce. Zapraszamy! www.muzeum.wieliczka.pl Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

