Fiasko rozmów – porównanie stanowisk obu stron sporu We wtorek zostanie podjęta decyzja, do kiedy może potrwać strajk nauczycieli – przekazał w "Tak jest" w TVN24 prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dodał, że musi być ona przeanalizowana "w kontekście tego, co się dzieje w kraju". Broniarz podkreślił także, że nauczycielskie związki zawodowe nie podpiszą porozumienia, które zaakceptowała oświatowa Solidarność. Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwa od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności, a także niezrzeszeni. W czwartek z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wzięła w nim udział strona związkowa oraz przedstawiciele rządu. Po raz kolejny negocjacje zakończyły się fiaskiem.

