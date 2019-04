48 godzin przed upływem ważności losu wygrali milion na loterii Para mieszkańców Montrealu Nicole Pedneault i Roger Larocque na 48 godzin przed upłynięciem terminu wygaśnięcia losu na loterię Loto-Québec zorientowała się, że wygrała… milion dolarów. Los kupili sobie rok temu na walentynki, a losowanie odbyło się dopiero 5 kwietnia 2018 roku. Oboje zapomnieli o kupionym losie. W ostatni weekend Pedneault szukając jakiejś pamiątki z podróży o Japonii, zobaczyła, że z jednej z książek wystaje los. Kiedy sprawdziła zobaczyła, że mało im nie przepadła ogromna nagroda. Wygrali milion dolarów. Pieniądze odebrali w środę, dwa dni przed wygaśnięciem ważności losu, który w piątek tracił ważność. Szczęśliwcy opowiedziali dziennikarzom, że wygraną dadzą swoim pięciu synom i wnukom, a sobie kupią samochód. W razie nieodebrania wygranej przez rok, pieniądze trafiają z powrotem do puli i przeznaczone na bonusy w innych loteriach.



