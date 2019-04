Adopcja a sponsorstwo oraz sprawy humanitarne

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Pytanie: Mam bardzo specyficzną sytuację, ponieważ byłam adoptowana wiele lat temu przez moich kanadyjskich rodziców. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja rodzinna. Specyficzna sytuacja polega na tym, że adoptowała mnie siostra mojej biologicznej matki. Dopiero bardzo niedawno dowiedziałam się, że moja „ciocia” jest moją mamą. Moje pytanie składa się z dwóch części: 1. Moi rodzice próbują sponsorować swoich rodziców od paru lat, ale… nie mieli szczęścia i nie zostali wylosowani w tej loterii sponsorskiej. W przyszłym roku ja będę się kwalifikowała razem z moim mężem na sponsorowanie – chcę się upewnić, że mogę sponsorować swoich dziadków? 2. Jednocześnie chciałabym sponsorwać moją biologiczną matkę, z którą od kilku lat mam bardzo dobry kontakt, a jest ona samotną osobą, szczególnie będzie taką jeśli babcia i dziadek przyjadą do Kanady na stałe.

Odpowiedź: Tak, rzeczywiście jest to specyficzna sytuacja, ponieważ według prawa imigracyjnego Kanady, jeżeli ktoś jest adoptowany, to jego rodzicami i rodziną staje się adoptująca rodzina, czyli relacje rodzinne pomiędzy biologiczną rodziną a adoptowanym przez kogoś innego dzieckiem zostają na zawsze zerwane. Czyli nie można sponsorować swoich biologicznych rodziców. Ani biologicznych dziadków. Jednak w tym przypadku adopcja została dokonana przez siostrę matki, więc nawet jeśli relacje rodzinne z dziadkami zostały przerwane z powodu adopcji, to jednak dziadek i babcia, którzy są również rodzicami adoptowanej matki, pozostali dziadkami. Natomiast niestety, biologicznej matki nie można sponsorować w takim przypadku.

Pytanie: Właśnie zaręczyłem się z moją dziewczyną i planujemy ślub w lecie. Jestem obywatelem Kanady od wielu lat, natomiast moja narzeczona jest w Kanadzie z wizytą. Zamierzam ją sponsorować. Jednakże po przeczytaniu wielu informacji na stronie imigracyjnej nie jestem pewny, czy kwalifikuję się jako sponsor. Problem polega na tym, że kilka lat temu już byłem żonaty, ale związek szybko się rozpadł (nie z mojej winy). Jednakże była żona oskarżyła mnie o pobicie i wiele innych rzeczy – i wprawdzie kilka z tych oskarżeń zostało wymazanych, to jednak jedno pozostało na moim, że tak powiem, koncie. Czy mogę w związku z tym sponsorować moją żonę jak weźmiemy już ślub w lecie?

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytnie nie jest możliwa bez bardzo dokładnego przeanalizowania całej tej sprawy karnej – oskarżeń oraz sentencji wyroku. Od tej szczegółowej analizy zależeć będzie odpowiedź. Ważne jest z jakiego paragrafu kodeksu karnego Kanady został Pan skazany, a następna ważna informacja jest kiedy oraz czy uzyskany został tzw. „pardon”. W zależności od odpowiedzi na te pytania – będzie można stwierdzić czy może Pan sponsorować swoją nową żonę już czy trzeba będzie poczekać i jak długo. Radzę udać się na prawną konsultację, ponieważ na pewno nie chce Pan popełnić błędu w prawnej analizie swojej skomplikowanej sytuacji prawnej. Zwłaszcza że czasami istnieją wyjątki od reguł – także reguł prawnych. Może Pana sytuacja należy do takich sytuacji? Może jest szansa na pobyt stały dla żony na zasadach humanitarnych? Sprawy humanitarne są właśnie takimi wyjątkami od reguł. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego warto się dowiedzieć jak jest w tej konkretnej sytuacji.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

